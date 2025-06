Европа търси ядрени гаранции, докато Иран отхвърля преговори със САЩ

И ран изключи възможността за преговори със САЩ, докато израелската армия продължава ударите си срещу страната, заяви снощи в телевизионно интервю иранският външен министър Абас Аргачи, цитиран от Франс прес.

"Американците непрекъснато отправят послания със сериозни призиви за преговори. Но ние дадохме да се разбере, че докато агресията не спре, няма място за дипломация и диалог", добави Арагчи.

Иранският министър днес ще участва в среща с колегите си от Великобритания, Франция и Германия в Женева.

Иран не иска ескалация на напрежението в региона, но трябва „да накаже“ Израел

Самолетът му вече излетя от турския град Ван, близо до границата с Иран, показва приложението за проследяване на полети FlightRadar24. Иранските власти обикновено обявяват отпътуването си часове по-късно, отбелязва Асошиейтед прес.

Вчера израелската армия заяви, че Иран е използвал ракети с касетъчна бойна глава, което представлява ново предизвикателство пред отбраната на страната. Вместо да проследява една бойна глава, тези ракети са по-предизвикателни за унищожаване от израелските противовъздушни системи като "Железния купол".

