Ердоган призова Иран и САЩ за диалог

Т урският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви днес пред иранския външен министър, че подновяването на иранско-американските преговори за ядрената програма на Техеран е единственият път за разрешаване на спора и на конфликта с Израел, предаде агенция Ройтерс, като се позова на турското президентство.

Turkiye’s President Recep Tayyip Erdogan has told Iran’s FM Abbas Araghchi that resuming Iranian-US talks on Tehran’s nuclear programme is the only way to achieve a solution to the current Israel-Iran conflict.



