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Тръмп: „Не съжалявам“ за войната с Иран, дори ако ми струва изборите

Американският президент заяви, че не би променил решението си, дори конфликтът да има негативно отражение върху междинните избори

11 септември 2026, 08:10
Доналд Тръмп в Далас
Доналд Тръмп в Далас   
Източник: БТА
  • Доналд Тръмп заяви, че не съжалява за започването на войната с Иран и би постъпил по същия начин, дори ако конфликтът навреди на републиканците на междинните избори.
  • Президентът твърди, че американците подкрепят действията му заради отслабването на ядрените способности на Иран и очаква войната да приключи веднага след изборите през ноември.
  • Войната вече оказва политически и икономически натиск върху САЩ, особено чрез поскъпването на петрола и газа; конфликтът е довел до хиляди жертви и милиони разселени.

Президентът Доналд Тръмп заяви, че не съжалява, че е започнал война срещу Иран, въпреки въздействието, което конфликтът може да има върху междинните избори в САЩ през ноември, предаде Ройтерс.

"Не вярвам в думата "съжаление". Винаги можеш да се запиташ малко дали си бил прав", каза Тръмп в интервю с водещата на Фокс нюз Лора Инграхам, когато беше попитан дали съжалява за войната с Иран заради възможното ѝ влияние върху изборите.

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"Ако трябваше да го направя отново, бих постъпил точно както постъпих", каза Тръмп в интервюто, излъчено в предаването "The Ingraham AngleЮ.

Тръмп отхвърли предположенията, че някои от неговите поддръжници са разстроени и деморализирани от войната. "Не мисля, че са деморализирани. Мисля, че са много горди от факта, че не позволявам на Иран да има ядрено оръжие", заяви той, като отново изрази убеждението си, че войната ще приключи веднага след междинните избори.

Той направи подобни коментари в сряда, твърдейки, че Техеран се опитва да влияе на изборите, които ще определят дали Републиканската партия на Тръмп ще запази контрола над Конгреса. Поскъпването на петрола и газа заради започнатата от САЩ и Израел война срещу Иран се превърна в основен въпрос за републиканците в периода преди изборите. Двете страни атакуваха Иран на 28 февруари, а Иран отвърна със собствени удари срещу Израел и държави от Залива, които приютяват американски бази.

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Ударите срещу Иран и израелските атаки срещу Ливан убиха хиляди и разселиха милиони.

Тръмп посочи отслабването на ядрените способности на Иран като една от целите на войната. Иран не разполага с ядрени оръжия и заявява, че програмата му за обогатяване на уран е за мирни цели, припомня Ройтерс.

Доналд Тръмп се изказа на конгреса на Републиканската партия в Далас
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Конгреса на Републиканската партия в Далас
Конгреса на Републиканската партия в Далас
Конгреса на Републиканската партия в Далас
Конгреса на Републиканската партия в Далас
Източник: БТА, Асен Георгиев    
Доналд Тръмп Война с Иран САЩ Иран Междинни избори Ядрена програма Цени на петрола Конфликт Републиканска партия Израел
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