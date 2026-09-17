"Краят на войната с Иран може да е близо": Тръмп готви среща с лидерите от Залива

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че се надява краят на войната с Иран да е близо. В същото време се очаква той да се срещне с лидерите на страните от Персийския залив по време на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, за да обсъди конфликта и плановете за периода след него, предаде Reuters.

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Коментарът на Тръмп идва, докато войната с Иран навлиза в седмия си месец, а непосредствен край на бойните действия не се очертава.

„Е, надяваме се, че се приближаваме към края на войната“, заяви Тръмп пред журналисти.

„Те искат да сключат споразумение. Ще видим как ще се развият нещата“, каза той по отношение на Иран. Американският президент допълни, че е получил послание от Техеран „директно“, но не даде повече подробности.

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Среща с лидерите от Персийския залив

Според информация на Axios Тръмп се очаква да се срещне следващия вторник, 22 септември, с лидери и външни министри на държавите от Съвета за сътрудничество в Залива в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

В организацията членуват Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Катар, Бахрейн, Кувейт и Оман.

По данни на Axios разговорите се очаква да бъдат насочени към американските идеи за стратегията за региона след края на войната. Администрацията на Тръмп вече работи по по-широк план за периода „денят след“ конфликта.

Държавният департамент и Белият дом засега не са коментирали информацията за предстоящата среща.

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Как започна войната

Войната започна на 28 февруари, когато САЩ и Израел нанесоха удари по Иран. Техеран отговори с атаки срещу Израел и държави от Персийския залив, на чиято територия има американски военни бази.

От началото на конфликта при американско-израелските удари срещу Иран и израелските атаки срещу Ливан са загинали хиляди хора, а милиони са били принудени да напуснат домовете си, според Reuters.

Тръмп неведнъж е посочвал отслабването на ядрения потенциал на Иран като една от целите на военната операция.

Иран не разполага с ядрени оръжия и твърди, че програмата му за обогатяване на уран е предназначена за мирни цели. САЩ са ядрена държава.

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Войната засили натиска върху енергийните пазари

Конфликтът доведе и до сериозни сътресения на енергийните пазари. Ограниченията на доставките и нарушенията на търговските маршрути в региона повишиха цените на петрола и газа. Reuters съобщи, че цената на петрола Brent е надхвърлила 100 долара за барел, а ограниченията в доставките продължават да оказват натиск върху пазарите.

Последните дни донесоха и ново разширяване на конфликта в региона, след като боевете между Саудитска Арабия и подкрепяните от Иран хуси в Йемен се засилиха. Това допълнително повиши опасенията за доставките на петрол и сигурността на ключови транспортни маршрути.