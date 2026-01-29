САЩ, Гренландия и Дания започнаха дипломатически преговори за намаляване на напрежението около Тръмп

„Преживяла съм война, това няма да ме спре!“: Нападнаха конгресменката Илхан Омар със спринцовка в Минеаполис

П реговори между Съединените щати, Гренландия и Дания започнаха в сряда, съобщи датското външно министерство, докато трите страни се опитват да разрешат дипломатическата криза, породена от заплахите на президента Доналд Тръмп спрямо арктическата територия.

САЩ, Дания и Гренландия не се разбраха в Белия дом

Дипломатическите разговори идват след месеци на напрежение между Дания и Съединените щати, които са сред основателите на НАТО.

US, Greenland and Denmark start diplomatic talks to ease Trump tensionshttps://t.co/mbWQS9ABJg — Economic Times (@EconomicTimes) January 29, 2026

Датското външно министерство заяви в писмен коментар за Reuters , че високопоставени представители на Дания, Гренландия и САЩ са се срещнали, за да "обсъдят как можем да отговорим на американските опасения относно сигурността в Арктика, като същевременно зачитаме червените линии на Кралството".

US, Greenland, Denmark Start Diplomatic Talks to Ease Tensions Over Trump Goal https://t.co/GIHrNIc8QY — JavaJones (@JavaJen33) January 29, 2026

По-рано в сряда държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че Съединените щати вече разполагат с установен процес по отношение на Гренландия и че ще има срещи на техническо равнище с представители на Гренландия и Дания по въпроса.

Дания разполага войски в Гренландия след заплахите на Тръмп

Многократните призиви на Тръмп САЩ да поемат контрол над Гренландия, мотивирани с опасения за националната сигурност, свързани с Русия и Китай, заплашваха да разклатят трансатлантическия съюз още преди спорът да бъде овладян.