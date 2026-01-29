Свят

САЩ, Гренландия и Дания започнаха дипломатически преговори за намаляване на напрежението около Тръмп

Дипломатическите разговори идват след месеци на напрежение между Дания и Съединените щати, които са сред основателите на НАТО

29 януари 2026, 09:09
Иран е „с пръст на спусъка“ след предупреждение от Доналд Тръмп

Иран е „с пръст на спусъка“ след предупреждение от Доналд Тръмп
От минус 1° до 12°: Значителни валежи и гръмотевици в четвъртък

От минус 1° до 12°: Значителни валежи и гръмотевици в четвъртък
Кой е Антъни Казмирчак, нападнал конгресменката Илхан Омар със спринцовка

Кой е Антъни Казмирчак, нападнал конгресменката Илхан Омар със спринцовка
Снимка на Путин в Белия дом разтърси САЩ: Появи се на стената в най-критичния момент

Снимка на Путин в Белия дом разтърси САЩ: Появи се на стената в най-критичния момент
Летища връщат COVID-19 мерките заради смъртоносния вирус Нипа

Летища връщат COVID-19 мерките заради смъртоносния вирус Нипа
Дървета се взривяват в САЩ заради арктическия студ

Дървета се взривяват в САЩ заради арктическия студ
След свлачище: Град в Сицилия - на ръба на голяма пропаст

След свлачище: Град в Сицилия - на ръба на голяма пропаст
„Преживяла съм война, това няма да ме спре!“: Нападнаха конгресменката Илхан Омар със спринцовка в Минеаполис

„Преживяла съм война, това няма да ме спре!“: Нападнаха конгресменката Илхан Омар със спринцовка в Минеаполис

П реговори между Съединените щати, Гренландия и Дания започнаха в сряда, съобщи датското външно министерство, докато трите страни се опитват да разрешат дипломатическата криза, породена от заплахите на президента Доналд Тръмп спрямо арктическата територия.

САЩ, Дания и Гренландия не се разбраха в Белия дом

Дипломатическите разговори идват след месеци на напрежение между Дания и Съединените щати, които са сред основателите на НАТО.

Датското външно министерство заяви в писмен коментар за Reuters, че високопоставени представители на Дания, Гренландия и САЩ са се срещнали, за да "обсъдят как можем да отговорим на американските опасения относно сигурността в Арктика, като същевременно зачитаме червените линии на Кралството".

По-рано в сряда държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че Съединените щати вече разполагат с установен процес по отношение на Гренландия и че ще има срещи на техническо равнище с представители на Гренландия и Дания по въпроса.

Дания разполага войски в Гренландия след заплахите на Тръмп

Многократните призиви на Тръмп САЩ да поемат контрол над Гренландия, мотивирани с опасения за националната сигурност, свързани с Русия и Китай, заплашваха да разклатят трансатлантическия съюз още преди спорът да бъде овладян.

Припомняме и тази галерия от нашия архив: Красотата на Гренландия

Красотата на Гренландия
6 снимки
Гренландия
Гренландия
Гренландия
Гренландия
Източник: Reuters    
Преговори САЩ Дания Гренландия Дипломатическа криза Доналд Тръмп Арктика Национална сигурност НАТО Русия и Китай
Последвайте ни

По темата

„Лукойл“ ще продаде чуждестранните си активи на американската компания Carlyle

„Лукойл“ ще продаде чуждестранните си активи на американската компания Carlyle

Между два свята. И себе си

Между два свята. И себе си

Шефът на Cisco предупреди за „касапница“: ИИ балонът ще се спука, компании ще фалират

Шефът на Cisco предупреди за „касапница“: ИИ балонът ще се спука, компании ще фалират

Призрак на пътя: Младеж плаши шофьори с бял чаршаф и скафандър (ВИДЕО)

Призрак на пътя: Младеж плаши шофьори с бял чаршаф и скафандър (ВИДЕО)

Служители отмъщават на работодатели с жалби до Инспекция по труда

Служители отмъщават на работодатели с жалби до Инспекция по труда

pariteni.bg
Tesla Model S и Model X отиват в историята, за да влезе в нея Optimus

Tesla Model S и Model X отиват в историята, за да влезе в нея Optimus

carmarket.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 3 дни
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 3 дни
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 3 дни
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Мария Корино Мачадо: Никой няма доверие на Делси Родригес

Свят Преди 14 минути

Администрацията на Тръмп в момента сътрудничи с Родригес, която пое властта във Венецуела след залавянето от САЩ на авторитарния лидер Николас Мадуро

<p>Мерц:&nbsp;За членство на Украйна в ЕС&nbsp;от 1 януари догодина не може да става и дума</p>

Мерц: Присъединяване на Украйна към ЕС по ускорена процедура е нереалистично

Свят Преди 17 минути

"Всяка страна, която иска да членува в ЕС, трябва да изпълни Копенхагенските критерии, процес, който обикновено отнема няколко години", отбеляза канцлерът

Венецуелската армия и полиция се заклеха във вярност на временния президент

Венецуелската армия и полиция се заклеха във вярност на временния президент

Свят Преди 43 минути

Родригес призова опозиционерите, избрали "екстремизма, да си останат във Вашингтон", явна препратка към опозиционния лидер и носител на Нобеловата награда за мир Мария Корина Мачадо

Катастрофа в Бургаско, шофьорът бил с близо 4 промила алкохол

Катастрофа в Бургаско, шофьорът бил с близо 4 промила алкохол

България Преди 47 минути

Мъжът загубил контрол на колата си и се е блъснал в разделителната мантинела на пътя

<p>На кого отдава почит църквата днес</p>

29 януари: Отдаваме почит на свети Игнатий Богоносец и на мъченик Димитър Сливенски

Любопитно Преди 1 час

Какво се знае за тях:

Шофьор се вряза във входа на еврейски център в Ню Йорк

Шофьор се вряза във входа на еврейски център в Ню Йорк

Свят Преди 1 час

Извършителят е бил задържан, няма пострадали

Жертви и разрушения след бурята „Кристин“ в Португалия

Жертви и разрушения след бурята „Кристин“ в Португалия

Свят Преди 1 час

Бурята, определена от правителството като „екстремно кулминационно събитие“, доведе до затваряне на училища, сериозни щети по сгради и значителни смущения в транспорта

Ще се стигне ли до бойкот на Мондиал 2026 заради Тръмп

Ще се стигне ли до бойкот на Мондиал 2026 заради Тръмп

Свят Преди 1 час

Може ли недоволството от Доналд Тръмп в Европа да накара футболните съюзи да се обединят и да бойкотират Мондиал 2026?

<p>Учени откриха точната граница, след която видеоигрите променят тялото ни</p>

Колко часа можете да играете видеоигри, преди това да навреди на здравето ви?

Любопитно Преди 2 часа

Защо регулаторът казва „Баланс, а не забрана“ за игрите

Четири дни в леден капан: Куче отказа да изостави тялото на стопанина си в Хималаите

Четири дни в леден капан: Куче отказа да изостави тялото на стопанина си в Хималаите

Любопитно Преди 2 часа

Когато спасителният екип се опитал да вземе тялото, кучето станало агресивно

Съдът гледа делото за убийството на Пейо Пеев

Съдът гледа делото за убийството на Пейо Пеев

България Преди 2 часа

Подсъдими са съпругата му Габриела и майка ѝ Красимира Трифонова

Консултациите за служебен премиер: Йотова се среща с омбудсмана и зам.-омбудсмана

Консултациите за служебен премиер: Йотова се среща с омбудсмана и зам.-омбудсмана

България Преди 3 часа

Разговорите на президента с Велислава Делчева са насрочени за 13:00 ч., а с Мария Филипова - за 14:00 ч.

Мъж откри семейното съкровище след 80 години, заровено при съветското нахлуване

Мъж откри семейното съкровище след 80 години, заровено при съветското нахлуване

Любопитно Преди 3 часа

Ян Глазевски следвал указанията на карта на половин век

Построен върху лед: Градът, където земята се топи под домовете на хората

Построен върху лед: Градът, където земята се топи под домовете на хората

Любопитно Преди 3 часа

Якутск е разположен върху вечно замръзнала земя, която е останала замръзнала в продължение на хиляди години

Румънският премиер: За разлика от България, Румъния не покрива критериите за еврозоната

Румънският премиер: За разлика от България, Румъния не покрива критериите за еврозоната

Свят Преди 11 часа

Боложан добави, че би било добре политическите сили в страната да постигнат съгласие за еврото

Изчезна пътнически самолет в Колумбия близо до Венецуела

Изчезна пътнически самолет в Колумбия близо до Венецуела

Свят Преди 11 часа

Задействани са всички протоколи за сигурност и издирване

Всичко от днес

От мрежата

15 факта за Родезийския риджбек, които трябва да знаете

dogsandcats.bg

10 популярни породи кучета, които не понасят студа

dogsandcats.bg
1

Свлачище застрашава цял град в Сицилия

sinoptik.bg
1

Ледени скулптури, вдъхновени от Олимпиадата в Милано

sinoptik.bg

„Благословия и проклятие“: Брус Уилис живее в настоящето, без да знае за диагнозата си

Edna.bg

Опра Уинфри на 72: Жената, която превърна гласа си в сила, а успеха – в мисия

Edna.bg

Германия обсъжда бойкот на Световното първенство по футбол в САЩ

Gong.bg

Левски обяви програмата до мача за Суперкупата на България

Gong.bg

„Лукойл“ продава чуждестранните си активи на американската компания Carlyle

Nova.bg

Родители съдят големи социални платформи за вреди върху психиката на деца

Nova.bg