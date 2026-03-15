Свят

Иранските Гвардейци заплашиха Нетаняху с убийство

Заплахата идва на фона на нова ескалация на конфликта между Иран, Израел и Съединените щати

15 март 2026, 15:00
Иранските Гвардейци заплашиха Нетаняху с убийство
Източник: AP/БТА

И ранските Гвардейци на Ислямската революция отправиха заплаха за убийство срещу израелския премиер Бенямин Нетаняху, съобщиха иранските информационни агенции ФАРС и ИРНА, позовавайки се на официално изявление на елитните военни сили на Техеран.

В съобщението се посочва, че Нетаняху ще бъде „преследван и убит“, като не се предоставят допълнителни подробности за евентуални действия или планове.

Заплахата идва на фона на нова ескалация на конфликта между Иран, от една страна, и Израел и Съединените щати, от друга, след серия от взаимни нощни атаки.

  • Ескалация на военния конфликт

Военните действия започнаха на 28 февруари, когато Израел и САЩ предприеха мащабна офанзива срещу ирански военни и енергийни обекти. Според западни източници атаките са били насочени срещу ракетни бази, складове за оръжие и съоръжения, свързани с програмите на Иран за производство на ракети и дронове.

Техеран отвърна на ударите с ракети и безпилотни летателни апарати, насочени към израелска територия, както и към стратегически обекти в държави от Персийския залив, които са съюзници на Вашингтон, отбелязва ДПА.

В резултат на ударите през последните седмици в региона бяха засегнати и нефтени терминали, рафинерии и военни съоръжения, което доведе до сериозни опасения за стабилността на световните енергийни доставки.

  • Ролята на Гвардейците на Ислямската революция

Гвардейците на Ислямската революция са една от най-влиятелните структури в иранската военна и политическа система. Те контролират значителна част от ракетните сили на страната, както и редица елитни подразделения, включително силите „Кудс“, които отговарят за операции извън границите на Иран.

През годините тази структура е обвинявана от Израел и западни държави, че подкрепя и въоръжава различни въоръжени групировки в Близкия изток, сред които „Хизбула“ в Ливан, шиитски милиции в Ирак и бунтовници в Йемен.

Израел на свой ред отдавна определя Иран като най-голямата заплаха за националната си сигурност и редовно извършва операции срещу ирански цели в региона, включително в Сирия и други страни.

  • Риск от по-широк регионален конфликт

Последната ескалация повиши опасенията на международната общност, че напрежението може да прерасне в по-широк регионален конфликт. Държавите от Персийския залив вече засилиха мерките за сигурност около ключови енергийни съоръжения и пристанища.

Международни анализатори предупреждават, че подобни заплахи срещу политически лидери могат допълнително да изострят ситуацията и да доведат до нови военни действия.

Междувременно дипломатически усилия на редица държави продължават с цел ограничаване на ескалацията и предотвратяване на разширяване на конфликта в Близкия изток.

Източник: Атанаси Петров, БТА    
Последвайте ни
Ексклузивно

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

