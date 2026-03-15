„Враговете да внимават“: Ким Чен Ун тества ракети, способни да носят тактическо ядрено оръжие

По данни на КЦТА ракетите са поразили цел на остров в Източно море на разстояние около 364,4 километра с „точност от 100 процента"

15 март 2026, 15:49
Източник: БТА

С евернокорейският лидер Ким Чен-ун е наблюдавал изпитателен пуск на 12 многоцевни ракетни установки с калибър 600 мм, съобщи държавната информационна агенция КЦТА, цитирана от Ройтерс. Изпитанието се проведе на фона на започналите тази седмица ежегодни съвместни военни учения на САЩ и Южна Корея.

По данни на КЦТА ракетите са поразили цел на остров в Източно море на разстояние около 364,4 километра с „точност от 100 процента“. Ким е заявил, че учението ще постави „враговете в радиус от 420 километра в състояние на тревога“ и ще им даде „дълбоко разбиране за разрушителната сила на тактическите ядрени оръжия“.

Разпространени от севернокорейската държавна агенция снимки показват, че Ким Чен-ун е наблюдавал изпитанието заедно с дъщеря си Ким Джу-е, която често се появява публично до него и е смятана от някои анализатори за възможна негова наследница. Едва преди два дни двамата посетиха фабрика за боеприпаси, където тестваха пистолети.

Южнокорейските военни съобщиха по-рано, че Северна Корея е изстреляла повече от 10 балистични ракети към морето край източното крайбрежие на страната. По данни на Сеул ракетите са били изстреляни от район близо до столицата Пхенян около 13:20 часа местно време и са прелетели приблизително 350 километра.

Напрежението на Корейския полуостров се засилва на фона на започналото в понеделник съвместно военно учение „Щит на свободата“ (Freedom Shield) на Южна Корея и САЩ. Пхенян редовно критикува тези маневри и ги определя като подготовка за война.

Миналата седмица Ким Йо Чон – сестра на севернокорейския лидер – заяви, че ученията представляват „провокативна и агресивна репетиция за война“, която подкопава регионалната стабилност. Вашингтон и Сеул подчертават, че маневрите са отбранителни и целят проверка на съвместната готовност срещу потенциални заплахи от Северна Корея.

Северна Корея обяви, че ще продължи да провежда подобни изпитания, за да проверява способностите на военното си възпиране.

Пхенян разработва балистични и крилати ракети повече от две десетилетия като част от програмата си за средства за доставка на ядрени оръжия. В резултат страната е обект на серия санкции от Съвета за сигурност на ООН, наложени от 2006 г. насам.

Междувременно южнокорейският премиер Ким Мин-сок се срещна тази седмица във Вашингтон с президента на САЩ Доналд Тръмп. Двамата са обсъдили възможностите за възобновяване на диалога със Северна Корея. По думите на премиера Тръмп е заявил, че е готов да се възползва от всяка възможност за среща със севернокорейския лидер Ким Чен-ун.

Източник: БТА/Бойчо Попов    
Ким Чен ун Северна Корея Изпитание на ракети Военни учения Южна Корея САЩ Корейски полуостров Ядрени оръжия Ким Джу-е Санкции
Даниел Митов за случая „Петрохан“: Мълчах, за да не се политизира разследването

Даниел Митов за случая „Петрохан“: Мълчах, за да не се политизира разследването

Токсичен „черен дъжд“ падна над Техеран след ударите по нефтени съоръжения

Токсичен „черен дъжд“ падна над Техеран след ударите по нефтени съоръжения

Кои са водачите на листите на ГЕРБ

Кои са водачите на листите на ГЕРБ

„Враговете да внимават“: Ким Чен Ун тества ракети, способни да носят тактическо ядрено оръжие

„Враговете да внимават“: Ким Чен Ун тества ракети, способни да носят тактическо ядрено оръжие

Кой ще получава по 20 евро на месец за бензин и дизел

Кой ще получава по 20 евро на месец за бензин и дизел

pariteni.bg
Porsche ще трябва да бръкне по-дълбоко в раната си, за да се справи

Porsche ще трябва да бръкне по-дълбоко в раната си, за да се справи

carmarket.bg
Ексклузивно

"Мисията изпълнена?": Как грешките от Ирак през 2003 г. могат да се повторят в Иран

Преди 1 ден
Тръмп: Иран е напълно победен и иска споразумение
Ексклузивно

Тръмп: Иран е напълно победен и иска споразумение

Преди 1 ден
Обрат във времето: Студът се завръща следващата седмица, къде ще има сняг
Ексклузивно

Обрат във времето: Студът се завръща следващата седмица, къде ще има сняг

Преди 1 ден
14 март: Когато една цяла държава се превърна в детектив
Ексклузивно

14 март: Когато една цяла държава се превърна в детектив

Преди 1 ден
Последни новини

,

26 самолета и 7 кораба: Тайван алармира за масирано китайско присъствие

Свят Преди 31 минути

Китай е решен да завземе острова, ако се наложи и със сила

Франция гласува на местни избори - тест преди президентския вот през 2027 г.

Франция гласува на местни избори - тест преди президентския вот през 2027 г.

Свят Преди 2 часа

Право на глас имат около 48,7 милиона избиратели

Тръмп: Иран е готов за примирие, но условията не са достатъчно добри

Тръмп: Иран е готов за примирие, но условията не са достатъчно добри

Свят Преди 3 часа

Още преди десетина дни президентът на САЩ каза, че Иран "се е обадил" за сделка

БСП представя листите си за изборите на 19 април

БСП представя листите си за изборите на 19 април

България Преди 3 часа

Вече стана ясно, че Крум Зарков ще поведе тази в Бургас, както и в София - 24-ти МИР

Тръмп призова съюзниците да защитят Ормузкия проток, Южна Корея обмисля отговор

Тръмп призова съюзниците да защитят Ормузкия проток, Южна Корея обмисля отговор

Свят Преди 4 часа

Гюров: В рамките на месеца ще активираме мерките заради поскъпването на горивата

Гюров: В рамките на месеца ще активираме мерките заради поскъпването на горивата

България Преди 4 часа

Те са насочени директно към българските граждани, ще постъпят по сметките им, заяви премиерът

Голям пожар край Троян, гасенето продължи два дни

Голям пожар край Троян, гасенето продължи два дни

България Преди 5 часа

Предположенията са, че огънят е възникнал заради човешка небрежност

„Китайският Нострадамус“ предрече изхода от войната между САЩ и Иран в Близкия изток

„Китайският Нострадамус“ предрече изхода от войната между САЩ и Иран в Близкия изток

Любопитно Преди 5 часа

Неговата визия за развръзката коренно се различава от очакванията на повечето политически наблюдатели

Поли Генова: Имаше дни, в които не можех да стана от леглото

Поли Генова: Имаше дни, в които не можех да стана от леглото

Любопитно Преди 6 часа

Певицата говори открито за труден период в живота си, за търсенето на професионална помощ и за пътя към възстановяването

<p>Отломки от украински дрон предизвикаха пожар в нефтено съоръжение в Русия</p>

Отломки от свален украински дрон предизвикаха пожар в нефтено съоръжение в Краснодарска област

Свят Преди 6 часа

Според предварителните данни няма жертви

Има ли риск от нова стачка в градския транспорт в София

Има ли риск от нова стачка в градския транспорт в София

България Преди 6 часа

Все още на дневен ред е и проблемът с недостига на над 300 шофьори

Страх и напрежение: Българите масово отменят екскурзии до Близкия изток и Азия

Страх и напрежение: Българите масово отменят екскурзии до Близкия изток и Азия

Свят Преди 7 часа

Какво трябва да знаем обаче за застраховката „Отмяна на пътуване“

Великобритания дава до 40 000 паунда на мигранти, ако напуснат страната

Великобритания дава до 40 000 паунда на мигранти, ако напуснат страната

Свят Преди 7 часа

Нов пилотен план на правителството цели да намали разходите за настаняване на кандидати за убежище

<p>Днес е важен ден за вярващите</p>

Днес е важен ден за вярващите: Покланяме се на Христовия кръст

Любопитно Преди 8 часа

Честваме също паметта на мъченик Агапий и на другарите му, както и на мъченик Никандър

<p>Рядък феномен в Родопите: Вижте какво се случи със&nbsp;синтровите езера на пещера Ухловица</p>

Рядък феномен в Родопите: Валежите напълниха синтровите езера на пещера Ухловица

Любопитно Преди 8 часа

Подобно "чудо" хората в района не са виждали от десетилетия насам

Ескалация: САЩ призоваха гражданите си да напуснат Ирак незабавно

Ескалация: САЩ призоваха гражданите си да напуснат Ирак незабавно

Свят Преди 9 часа

Предупреждението е издадено на фона на ескалацията на конфликта, който навлиза в третата си седмица

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето ми повръща всяка сутрин

dogsandcats.bg

Tой и Мини Пудел – как да ги различим?

dogsandcats.bg
1

Хванаха нарушители с моторни шейни в Рила

sinoptik.bg
1

Какво знаем за обсерваторията "Рожен"

sinoptik.bg

Илиана Раева: История за сила, любов и шампионски дух!

Edna.bg

Стаси Айви и Мон Дьо броени часове преди Оскарите:Очаквайте неочакваното!

Edna.bg

Фамозен гол вдигна "Тича" на крака (видео)

Gong.bg

НА ЖИВО: Берое - Левски, състави

Gong.bg

Разследват смъртта на млада жена след естетична процедура

Nova.bg

Андрей Гюров: Този месец активираме мерките заради поскъпването на горивата

Nova.bg