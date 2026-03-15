Иран: Не сме искали примирие и не виждаме причина за преговори със САЩ

В ъншният министър Абас Арагчи заяви, че Иран не проявява интерес към преговори със Съединените щати, опровергавайки твърдението на президента Доналд Тръмп, че Техеран иска споразумение за прекратяване на войната.

„Ние сме достатъчно стабилни и силни. Ние само защитаваме нашия народ“, каза Арагчи в интервю за предаването Face The Nation на Си Би Ес.

„Не виждаме никаква причина да водим преговори с американците, защото ние вече водехме преговори с тях, когато те решиха да ни атакуват“, добави той.