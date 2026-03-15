Токсичен „черен дъжд“ падна над Техеран след ударите по нефтени съоръжения

Стълбове от тъмен дим бяха наблюдавани и в други части на региона през двете седмици на войната

15 март 2026, 14:50
Източник: AP/БТА

О блаци от токсичен дим, изпуснати в атмосферата след американско-израелските въздушни удари по ирански нефтени съоръжения, се върнаха опасно на Земята под формата на "черен дъжд", което накара международните здравни власти да предупреждават за сериозни рискове за населението, предаде Асошиейтед прес.

Тръмп: Иран е готов за примирие, но условията не са достатъчно добри

Жителите на Техеран се оплакаха миналата седмица от парене в очите и затруднено дишане, когато тъмните и мазни валежи паднаха близо до иранската столица, след като бяха ударени няколко депа за гориво и рафинерия.

Стълбове от тъмен дим бяха наблюдавани и в други части на региона през двете седмици на войната, тъй като Иран отвърна на американско-израелските въздушни удари, изстрелвайки дронове и ракети по нефтените и газовите съоръжения на съседите си в Персийския залив.

„Китайският Нострадамус“ предрече изхода от войната между САЩ и Иран в Близкия изток

Според експерти дъждът отмива опасните химикали от атмосферата за сравнително кратко време, но хората, изложени на черен дъжд, трябва да вземат предпазни мерки, за да избегнат краткосрочни и дългосрочни рискове за здравето.

Черният дъжд се образува, когато сажди, пепел и токсични химикали се смесват с водни капчици в атмосферата, а след това падат обратно на Земята, когато вали дъжд. Често се среща след пожари в нефтопреработвателни заводи или нефтени находища, а също така може да бъде причинен от горски пожари, вулканични изригвания и промишлено замърсяване.

Иран увери, че върховният лидер Моджтаба Хаменей е в състояние да изпълнява задълженията си

В Иран микроскопичните сажди са се образувала при непълно изгаряне на въглеводородите в горивото, казват експертите. Изгарянето на нефт също образува съединения, наречени полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ), както и токсични газове като серен диоксид и азотни оксиди, които причиняват киселинен дъжд, каза Питър Адамс, професор по гражданско и екологично инженерство в Университета Карнеги Мелън.

Ракетен удар по индустриална зона в Иран отне живота на 15 души

Микроскопичните сажди, чиито частици са около 40 пъти по-малки от дебелината на човешки косъм, може да заседнат дълбоко в белите дробове и да попаднат в кръвообращението, причинявайки дихателни и сърдечни проблеми, които могат да доведат до преждевременна смърт, заявиха експерти. Излагането на ПАВ може да повиши риска от рак.

В Иран Световната здравна организация и здравните и екологичните власти на страната посъветваха хората да останат на закрито и да носят маски. Те предупредиха, че валежите са силно киселинни и могат да изгорят кожата и да причинят увреждане на белите дробове.

"Определено можем да очакваме остри последици за здравето от събитие като това", заяви В. Фей Макнил, професор по химическо инженерство в Колумбийския университет, специализирана в атмосферна химия.

Израел предупреди, че може да нанесе удари по линейки в Ливан

Дори обичайните случаи на замърсяване на въздуха могат да предизвикат здравословни проблеми и да доведат до повече хоспитализации, особено сред възрастните хора, децата и хората, които вече имат здравословни проблеми, каза тя. "Но това е по-високо ниво, така че вероятно в момента има здравословни проблеми заради него."

Някои иранци се страхуват, че замърсеният дъжд, който съдържа и тежки метали, може да замърси резервоарите за питейна вода и водните пътища.

Обикновено отнема само няколко часа, за да изгорят резервоарите за гориво. Но – както се случи в Кувейт по време на войната в Залива преди 25 години – нефтените полета могат да горят с месеци, каза Адамс.

"При пожари, които изгарят по-бързо, по-голямата част от саждите и химикалите ще се разпръснат с вятъра и ще бъдат отмити от атмосферата за около три до седем дни", каза Адамс.

Според него за хората, намиращи се непосредствена близост до такива пожари "това е истинска катастрофа".

Източник: Пламен Йотински, БТА    
Даниел Митов за случая „Петрохан“: Мълчах, за да не се политизира разследването

Даниел Митов за случая „Петрохан“: Мълчах, за да не се политизира разследването

Токсичен „черен дъжд“ падна над Техеран след ударите по нефтени съоръжения

Токсичен „черен дъжд“ падна над Техеран след ударите по нефтени съоръжения

Кои са водачите на листите на ГЕРБ

Кои са водачите на листите на ГЕРБ

Иранските Гвардейци заплашиха Нетаняху с убийство

Иранските Гвардейци заплашиха Нетаняху с убийство

Кой ще получава по 20 евро на месец за бензин и дизел

Кой ще получава по 20 евро на месец за бензин и дизел

pariteni.bg
С каква храна да храня котката си: мокра или суха

С каква храна да храня котката си: мокра или суха

dogsandcats.bg
Ексклузивно

"Мисията изпълнена?": Как грешките от Ирак през 2003 г. могат да се повторят в Иран

Преди 1 ден
Тръмп: Иран е напълно победен и иска споразумение
Ексклузивно

Тръмп: Иран е напълно победен и иска споразумение

Преди 1 ден
Обрат във времето: Студът се завръща следващата седмица, къде ще има сняг
Ексклузивно

Обрат във времето: Студът се завръща следващата седмица, къде ще има сняг

Преди 1 ден
14 март: Когато една цяла държава се превърна в детектив
Ексклузивно

14 март: Когато една цяла държава се превърна в детектив

Преди 1 ден
Франция гласува на местни избори - тест преди президентския вот през 2027 г.

Франция гласува на местни избори - тест преди президентския вот през 2027 г.

Свят Преди 1 час

Право на глас имат около 48,7 милиона избиратели

Нов кръг от търговски преговори между САЩ и Китай в Париж

Нов кръг от търговски преговори между САЩ и Китай в Париж

Свят Преди 1 час

Разговорите се очаква да подготвят държавното посещение на президента на САЩ Доналд Тръмп в Пекин

БСП представя листите си за изборите на 19 април

БСП представя листите си за изборите на 19 април

България Преди 2 часа

Вече стана ясно, че Крум Зарков ще поведе тази в Бургас, както и в София - 24-ти МИР

Тръмп призова съюзниците да защитят Ормузкия проток, Южна Корея обмисля отговор

Тръмп призова съюзниците да защитят Ормузкия проток, Южна Корея обмисля отговор

Свят Преди 3 часа

Гюров: В рамките на месеца ще активираме мерките заради поскъпването на горивата

Гюров: В рамките на месеца ще активираме мерките заради поскъпването на горивата

България Преди 3 часа

Те са насочени директно към българските граждани, ще постъпят по сметките им, заяви премиерът

Голям пожар край Троян, гасенето продължи два дни

Голям пожар край Троян, гасенето продължи два дни

България Преди 4 часа

Предположенията са, че огънят е възникнал заради човешка небрежност

„Китайският Нострадамус“ предрече изхода от войната между САЩ и Иран в Близкия изток

„Китайският Нострадамус“ предрече изхода от войната между САЩ и Иран в Близкия изток

Любопитно Преди 4 часа

Неговата визия за развръзката коренно се различава от очакванията на повечето политически наблюдатели

Поли Генова: Имаше дни, в които не можех да стана от леглото

Поли Генова: Имаше дни, в които не можех да стана от леглото

Любопитно Преди 5 часа

Певицата говори открито за труден период в живота си, за търсенето на професионална помощ и за пътя към възстановяването

<p>Отломки от украински дрон предизвикаха пожар в нефтено съоръжение в Русия</p>

Отломки от свален украински дрон предизвикаха пожар в нефтено съоръжение в Краснодарска област

Свят Преди 5 часа

Според предварителните данни няма жертви

Има ли риск от нова стачка в градския транспорт в София

Има ли риск от нова стачка в градския транспорт в София

България Преди 5 часа

Все още на дневен ред е и проблемът с недостига на над 300 шофьори

Страх и напрежение: Българите масово отменят екскурзии до Близкия изток и Азия

Страх и напрежение: Българите масово отменят екскурзии до Близкия изток и Азия

Свят Преди 6 часа

Какво трябва да знаем обаче за застраховката „Отмяна на пътуване“

Великобритания дава до 40 000 паунда на мигранти, ако напуснат страната

Великобритания дава до 40 000 паунда на мигранти, ако напуснат страната

Свят Преди 6 часа

Нов пилотен план на правителството цели да намали разходите за настаняване на кандидати за убежище

<p>Днес е важен ден за вярващите</p>

Днес е важен ден за вярващите: Покланяме се на Христовия кръст

Любопитно Преди 7 часа

Честваме също паметта на мъченик Агапий и на другарите му, както и на мъченик Никандър

<p>Рядък феномен в Родопите: Вижте какво се случи със&nbsp;синтровите езера на пещера Ухловица</p>

Рядък феномен в Родопите: Валежите напълниха синтровите езера на пещера Ухловица

Любопитно Преди 7 часа

Подобно "чудо" хората в района не са виждали от десетилетия насам

Ескалация: САЩ призоваха гражданите си да напуснат Ирак незабавно

Ескалация: САЩ призоваха гражданите си да напуснат Ирак незабавно

Свят Преди 8 часа

Предупреждението е издадено на фона на ескалацията на конфликта, който навлиза в третата си седмица

САЩ идентифицираха шестимата военни, загинали при самолетната катастрофа над Ирак

САЩ идентифицираха шестимата военни, загинали при самолетната катастрофа над Ирак

Свят Преди 8 часа

По данни на Пентагона в инцидента е участвал и втори самолет

Tой и Мини Пудел – как да ги различим?

dogsandcats.bg

Котките също изпитват тъга

dogsandcats.bg
1

Хванаха нарушители с моторни шейни в Рила

sinoptik.bg
1

Какво знаем за обсерваторията "Рожен"

sinoptik.bg

Стаси Айви и Мон Дьо броени часове преди Оскарите:Очаквайте неочакваното!

Edna.bg

Ева Лонгория на 51: Тайните на Габи от „Отчаяни съпруги“, които малцина знаят

Edna.bg

Нов скандал в женския футбол: треньорът на Люксембург пращал непристойни смс-и на състезателки

Gong.bg

Манол Занев: Разочарован съм, имахме достатъчно ситуации за гол

Gong.bg

Андрей Гюров: Този месец активираме мерките заради поскъпването на горивата

Nova.bg

Двама българи са сред задържаните по подозрение в изнасилване на 17-годишно момиче на остров Крит

Nova.bg