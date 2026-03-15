Свят

Отломки от свален украински дрон предизвикаха пожар в нефтено съоръжение в Краснодарска област

Според предварителните данни няма жертви

15 март 2026, 10:24
П ожар избухна в нефтено съоръжение в Краснодарския край на Русия, след като отломки от свален дрон паднаха върху него, съобщиха руските власти, предаде Ройтерс.

Според предварителните данни няма жертви. Повреденото нефтено съоръжение се намира близо до Тихорецк, където украински дронове удариха нефтена помпена станция в четвъртък. Пожарът беше потушен в петък.

Властите не уточниха дали става въпрос за същото съоръжение.

Тихорецк е един от най-големите петролни хъбове  в Южна Русия и е единственият маршрут за доставка на петролни продукти до ключовото черноморско пристанище Новоросийск.

Атаката беше последната от серия удари с дронове върху енергийната и пристанищна инфраструктура на региона.

А в събота при масирани руски въздушни удари в Украйна загинаха най-малко петима души, съобщиха по-рано украинските власти. Основна цел на атаките е била енергийната инфраструктура в Киевска област, написа украинският президент Володимир Зеленски в публикация в социалната мрежа X, цитиран от Ройтерс.

По думите му при атаката са използвани около 430 дрона и 68 ракети, като удари са били нанесени и в регионите Суми, Харков, Днипро и Миколаев. Засегнати са също жилищни сгради, училища и предприятия.

Повечето от ракетите са били прехванати от украинската противовъздушна отбрана.

В Запорожие е бил ударен жилищен квартал, съобщи ръководителят на областната военна администрация Иван Федоров. Един човек е загинал, а 18 души са ранени, сред които и двама непълнолетни. Според Федоров при атаката са засегнати 12 жилищни блока и 12 частни къщи, като спасителните екипи продължават да издирват хора под отломките.

В Киевска област са загинали четирима души, съобщи ръководителят на регионалната военна администрация Микола Калашник. Най-малко 15 души са ранени, а щети са регистрирани в четири района.

Украинското министерство на енергетиката съобщи, че вследствие на руските удари електрозахранването е прекъснато в шест региона на страната.

„Русия ще се опита да се възползва от войната в Близкия изток, за да причини още по-големи разрушения тук, в Европа, в Украйна“, заяви Зеленски и призова съюзниците на страната да увеличат производството на системи за противовъздушна отбрана.

Полша вдигна изтребители

Заради атаката Полша, която е член на НАТО и Европейския съюз, вдигна изтребители за защита на своето въздушно пространство. Полските военни съобщиха, че не са установени нарушения на въздушните граници на страната.

От началото на войната, продължаваща вече повече от четири години, руските въоръжени сили многократно атакуват украински градове, разположени далеч зад фронтовата линия.

Руски съобщения за украински атаки

Междувременно руските власти съобщиха, че украинските въоръжени сили са атакували с дронове нефтопреработвателно предприятие и пристанище в южната руска област Краснодар през нощта срещу събота.

При обстрела на пристанище Кавказ са били ранени трима души, съобщиха регионалните власти в публикация в „Телеграм“. Повредени са били сервизен кораб и пристанищна инфраструктура. Пристанището се използва за претоварване на зърно и втечнен природен газ и се намира в Керченския проток, срещу украинския полуостров Крим, анексиран от Русия през 2014 г.

Отделно съобщение на властите посочва, че след удар с дрон е избухнал пожар в нефтопреработвателния завод „Афипски“ (Afipsky).

Руското Министерство на отбраната съобщи, че през нощта са били свалени 87 украински дрона, включително 31 над Азовско море и 16 над Краснодарска област. 

Източник: БТА - Пламен Йотински, Бойчо Попов    
