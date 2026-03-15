Свят

Зеленски: Украйна трябва да затегне правилата за износ на дронове

Украинският президент обясни, че правителството му вече е отпратило предупреждение към една компания

15 март 2026, 16:54
Източник: БГНЕС/EPA

Ч уждестранните държави и фирми, които желаят да закупят украински дронове, не трябва да имат възможност да заобикалят украинското правителство, като преговарят директно с производителите.

Това заяви украинският президент Володимир Зеленски, предаде АФП.

Зеленски посочи, че е необходима нова система, за да се предотврати това, и че правителството му вече е наложило санкции на един производител за продажба на прехващачи, без да се вземат предвид последствията за отбраната на Украйна.

Войната на САЩ и Израел с Иран предизвика подновен интерес към украинските прехващачи на дронове, тъй като САЩ и техните съюзници в Близкия изток търсят начини да противодействат на иранските атаки с дронове.

Киев изпрати екипи, предлагащи експертен опит в свалянето на дронове, проектирани в Иран, в страните от Персийския залив, като в замяна поиска от тях да предоставят проектирани в САЩ противовъздушни системи „Пейтриът“, способни да свалят руски ракети.

„За съжаление, представители на някои правителства или компании искат да заобиколят украинската държава, за да закупят конкретно оборудване“, каза Зеленски.

„Дори в някои свободни държави първоначално не получаваме договори от частния сектор. Договорът ми се предоставя по политически канал. Едва тогава частният сектор започва преговори с нас“, добави той.

Украинският президент обясни, че правителството му вече е отпратило предупреждение към една компания: „Ако искате да продавате, това е ваша работа, добре. Но това няма да проработи без нашите войници. И това е неприемливо: частна компания практически да отнема бойци или оператори на дронове от нашата отбрана“.

Русия е изстреляла десетки хиляди дронове срещу Украйна откакто нахлу в страната през февруари 2022 г.

Киев използва комбинация от евтини прехващачи на дронове, средства за електронно заглушаване и зенитни оръдия, за да ги неутрализира.

Украйна предложи да замени евтините си прехващачи със скъпи ракети „Пейтриът“, които страните от Персийския залив в момента използват за сваляне на евтини ирански дронове, но от които Украйна се нуждае, за да противодейства на модерните руски балистични ракети.

Източник: БГНЕС    
<p>Отломки от украински дрон предизвикаха пожар в нефтено съоръжение в Русия</p>

