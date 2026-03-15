България

Голям пожар край Троян, гасенето продължи два дни

Предположенията са, че огънят е възникнал заради човешка небрежност

Обновена преди 1 час / 15 март 2026, 11:21
Източник: iStock photos/Getty images

П ожар е обхванал около 100 дка ливади и към 80 дка горски територии – борови и широколистни дървета, в троянското село Черни Осъм, съобщи за БТА директорът на Държавното горско стопанство (ДГС) в населеното място инж. Димитър Шишков.

Няма засегнати хора и къщи.

 

Пламъците са потушени, но гасенето е продължило два дни, каза за БТА началникът на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ПБЗН) в Троян инж. Петър Петров.

В борбата с огнената стихия са се включили осем огнеборци, трима служители от ДГС – Черни Осъм и двама от доброволното формирование към Община Троян. В следващите най-малко два-три часа остават на дежурство двама пожарникари, които ще следят да не се възобновят пламъците – както от поривите на вятъра, така и от падащи от дърветата шишарки.

Пожарът е в труднодостъпна местност, доста стръмна и гасенето е било само ръчно. Положени са много усилия за опазването на боровата гора, засегната низово. По-голяма част от изгорелите площи са храсти – подраст, повет и суха папрат, обясни инж. Петров.

Той допълни, че вчера огънят е бил почти загасен, но вятър го е разпалил наново. Падналата слана през нощта също не е успяла да го потуши, затова гасенето е продължило и днес.

Предположенията на началника на Районна служба ПБЗН – Троян са, че пожарът е възникнал заради човешка небрежност, едва ли има умисъл.

„Тази небрежност е много безотговорна от страна на хората. Не осъзнават, че незагасена цигара или изхвърлен предмет, който може да създаде пламък, може да причини пожар“, коментира инж. Петър Петров и призова всички да бъдат отговорни и да не палят огън на открито.

Източник: Кореспондент на БТА в Ловеч Светломира Анастасова    
пожар троян
