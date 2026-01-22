Макрон: Европа принуди Тръмп да отстъпи за Гренландия

Желязков подписа с Тръмп, България е сред основателите на Съвета за мира (ВИДЕО/СНИМКИ)

Ф ренският президент Еманюел Макрон приветства отстъплението на Доналд Тръмп по въпроса за Гренландия, като даде да се разбере, че единната реакция на Европа е повлияла на решението на американския лидер.

"Когато Европа реагира на заплахи с единство и използва инструментите, с които разполага, тя може да наложи уважение", заяви Макрон пред журналисти при пристигането си за среща на върха в Брюксел.

Макрон контрира Тръмп: Гренландия не се продава

"Върнахме се към ситуация, която изглежда много по-приемлива, дори и да оставаме бдителни", добави той.

Дания междувременно обяви, че е готова за конструктивен диалог със съюзниците си за Гренландия и за сигурността на Арктика, но при зачитане на териториалната си цялост. Това заяви днес датската министър-председателка Мете Фредериксен, цитирана от "Франс прес".

"Можем да преговаряме по всички политически аспекти: сигурност, инвестиции, икономика. Не можем обаче да преговаряме за нашия суверенитет", каза Фредериксен.

Американският президент Доналд Тръмп се отказа вчера в Давос от заплахите си да въведе мита срещу европейските страни, които се противопоставят на желанието му да установи контрол върху Гренландия, предаде "Ройтерс". Той каза, че е отбелязан напредък по прекратяването на спора за полуавтономната датска територия.

Обрат, Тръмп няма да налага мита на несъгласните за Гренландия

След среща с генералния секретар на НАТО Марк Рюте Тръмп каза, че може да бъде постигнато споразумение за Гренландия.

Фредериксен заяви, че НАТО знае много добре каква е позицията на Дания и че във водените от Рюте преговори не е ставало дума за датския суверенитет.

"Сигурността на Арктика е въпрос за целия алианс НАТО. Затова е добре и нормално да бъде обсъден и между генералния секретар на НАТО и президента на САЩ", поясни Фредериксен.

"Отвори се възможност и отново можем да проведем реални преговори между Дания и Гренландия, от една страна, и Съединените щати, от друга“, каза датският външен министър Ларс Льоке Расмусен на съвместна пресконференция със своята шведска колежка Мария Малмер Стенергард в Стокхолм.

Според Тръмп вчерашните му разговори в Давос с Рюте са довели до "рамка на споразумение" за автономната датска територия. Подробности за компромиса не бяха оповестени, но Тръмп заяви, че Съединените щати са получили "всичко, което са искали".

По време на посещението си в Швеция Расмусен припомни, че по време на Студената война САЩ са поддържали 17 военни бази и обекти в Гренландия с около 10 000 души персонал, като днес е останала само една база.

"Смятаме, че е добра идея да засилим ангажимента си в НАТО, в който членуват и Съединените щати, за да осигурим по-постоянно присъствие на aлианса не само в Гренландия, но и в Арктика", заяви датският външен министър, добавяйки, че това отговаря и на позицията на американския президент.