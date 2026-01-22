Свят

Макрон: Европа принуди Тръмп да отстъпи за Гренландия

Дания междувременно обяви, че е готова за конструктивен диалог

22 януари 2026, 21:10
Зеленски и Тръмп са се съгласили за гаранции за сигурност за Украйна

Зеленски и Тръмп са се съгласили за гаранции за сигурност за Украйна
Уличиха Ивет Лалова в употреба на допинг в Рио

Уличиха Ивет Лалова в употреба на допинг в Рио
Ето кой влиза в Съвета за мир на Тръмп, освен България

Ето кой влиза в Съвета за мир на Тръмп, освен България
Защо Дейвид и Виктория Бекъм се притесняват от предбрачния договор на Бруклин и Никола Пелц

Защо Дейвид и Виктория Бекъм се притесняват от предбрачния договор на Бруклин и Никола Пелц
10 заплахи, които могат да унищожат човечеството: Черният списък на СЗО

10 заплахи, които могат да унищожат човечеството: Черният списък на СЗО
Страшна болест настигна мъж половин век след излекуването му

Страшна болест настигна мъж половин век след излекуването му
Гафът на Тръмп, който взриви мрежата: Президентът на САЩ обърка Исландия и Гренландия в Давос

Гафът на Тръмп, който взриви мрежата: Президентът на САЩ обърка Исландия и Гренландия в Давос
Желязков подписа с Тръмп, България е сред основателите на Съвета за мира (ВИДЕО/СНИМКИ)

Желязков подписа с Тръмп, България е сред основателите на Съвета за мира (ВИДЕО/СНИМКИ)

Ф ренският президент Еманюел Макрон приветства отстъплението на Доналд Тръмп по въпроса за Гренландия, като даде да се разбере, че единната реакция на Европа е повлияла на решението на американския лидер.

"Когато Европа реагира на заплахи с единство и използва инструментите, с които разполага, тя може да наложи уважение", заяви Макрон пред журналисти при пристигането си за среща на върха в Брюксел.

Макрон контрира Тръмп: Гренландия не се продава

"Върнахме се към ситуация, която изглежда много по-приемлива, дори и да оставаме бдителни", добави той.

Дания междувременно обяви, че е готова за конструктивен диалог със съюзниците си за Гренландия и за сигурността на Арктика, но при зачитане на териториалната си цялост. Това заяви днес датската министър-председателка Мете Фредериксен, цитирана от "Франс прес".

"Можем да преговаряме по всички политически аспекти: сигурност, инвестиции, икономика. Не можем обаче да преговаряме за нашия суверенитет", каза Фредериксен.

Американският президент Доналд Тръмп се отказа вчера в Давос от заплахите си да въведе мита срещу европейските страни, които се противопоставят на желанието му да установи контрол върху Гренландия, предаде "Ройтерс". Той каза, че е отбелязан напредък по прекратяването на спора за полуавтономната датска територия.

Обрат, Тръмп няма да налага мита на несъгласните за Гренландия

След среща с генералния секретар на НАТО Марк Рюте Тръмп каза, че може да бъде постигнато споразумение за Гренландия.

Фредериксен заяви, че НАТО знае много добре каква е позицията на Дания и че във водените от Рюте преговори не е ставало дума за датския суверенитет.

"Сигурността на Арктика е въпрос за целия алианс НАТО. Затова е добре и нормално да бъде обсъден и между генералния секретар на НАТО и президента на САЩ", поясни Фредериксен.

"Отвори се възможност и отново можем да проведем реални преговори между Дания и Гренландия, от една страна, и Съединените щати, от друга“, каза датският външен министър Ларс Льоке Расмусен на съвместна пресконференция със своята шведска колежка Мария Малмер Стенергард в Стокхолм.

Според Тръмп вчерашните му разговори в Давос с Рюте са довели до "рамка на споразумение" за автономната датска територия. Подробности за компромиса не бяха оповестени, но Тръмп заяви, че Съединените щати са получили "всичко, което са искали".

По време на посещението си в Швеция Расмусен припомни, че по време на Студената война САЩ са поддържали 17 военни бази и обекти в Гренландия с около 10 000 души персонал, като днес е останала само една база.

"Смятаме, че е добра идея да засилим ангажимента си в НАТО, в който членуват и Съединените щати, за да осигурим по-постоянно присъствие на aлианса не само в Гренландия, но и в Арктика", заяви датският външен министър, добавяйки, че това отговаря и на позицията на американския президент.

Източник: БГНЕС, БТА, Божидар Захариев, Атанаси Петров    
Макрон Тръмп Гренландия Дания
Последвайте ни
Агенцията на Ивет Лалова отговори на обвиненията за допинг

Агенцията на Ивет Лалова отговори на обвиненията за допинг

Уличиха Ивет Лалова в употреба на допинг в Рио

Уличиха Ивет Лалова в употреба на допинг в Рио

Макрон: Европа принуди Тръмп да отстъпи за Гренландия

Макрон: Европа принуди Тръмп да отстъпи за Гренландия

Ето кой влиза в Съвета за мир на Тръмп, освен България

Ето кой влиза в Съвета за мир на Тръмп, освен България

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Mercedes-AMG подготвя нов GLC 53 с шестцилиндрова PHEV система

Mercedes-AMG подготвя нов GLC 53 с шестцилиндрова PHEV система

carmarket.bg
Нови пътни такси влизат в сила от 1 март 2026 г.
Ексклузивно

Нови пътни такси влизат в сила от 1 март 2026 г.

Преди 1 ден
<p>Кметът на "Изгрев" уволни служители от сметоизвозването, назначи непалци</p>
Ексклузивно

Кметът на "Изгрев" уволни служители от сметоизвозването, назначи непалци

Преди 1 ден
21 януари: Повече от декорация – ражда се най-малката армия в света
Ексклузивно

21 януари: Повече от декорация – ражда се най-малката армия в света

Преди 1 ден
<p>Кой има имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой има имен ден днес

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Близките на убита в София искат обезщетение от ЦИК</p>

Близките на убита в София жена искат обезщетение от ЦИК

България Преди 32 минути

По случая НОИ е издал разпореждане, с което инцидентът е приет за трудова злополука

Почина писателят и преводач Петър Велчев

Почина писателят и преводач Петър Велчев

България Преди 40 минути

Петър Велчев пресъздаде на български език множество поети-колоси

СДВР с позиция охраната на метрото в София

СДВР с позиция охраната на метрото в София

България Преди 1 час

Почина уважваният юрист и политик Анастас Анастасов

Почина уважваният юрист и политик Анастас Анастасов

България Преди 3 часа

Голяма авария спря за кратко тока в центъра на София

Голяма авария спря за кратко тока в центъра на София

България Преди 3 часа

Електричеството е спряло малко преди 18.30 часа

Осуетиха атентат срещу германския канцлер Мерц

Осуетиха атентат срещу германския канцлер Мерц

Свят Преди 3 часа

Групировка на име „Колектив за съпротива“ пое отговорност

Службата за имигрантите задържала деца в Минесота

Службата за имигрантите задържала деца в Минесота

Свят Преди 4 часа

Тръмп определи кампанията като битка за изгонване на насилствени престъпници от САЩ.

Камион с прасета се запали на пътя Хасково – Димитровград

Камион с прасета се запали на пътя Хасково – Димитровград

България Преди 5 часа

На място са изпратени екипи на пожарната

Как реагираха политиците на присъединяването на България към Съвета за мир

Как реагираха политиците на присъединяването на България към Съвета за мир

България Преди 6 часа

„Обичам те! Продължавай да натискаш!“: Тенис легенда с послание към Григор Димитров

„Обичам те! Продължавай да натискаш!“: Тенис легенда с послание към Григор Димитров

България Преди 6 часа

Легендарният Андре Агаси предизвика истински фурор в социалните мрежи с емоционална публикация

Боряна Братоева и Петър Антонов в интимен сблъсък: „Място, наречено Другаде“ с премиера в нов театър

Боряна Братоева и Петър Антонов в интимен сблъсък: „Място, наречено Другаде“ с премиера в нов театър

Любопитно Преди 6 часа

След над 100 представления и престижните отличия „Икар“ и „Аскеер“, спектакълът „Място, наречено Другаде“ се мести на нова сцена. От 20 февруари тандемът Боряна Братоева и Петър Антонов ще представя отличения текст на Яна Борисова в Театър Artvent

<p>Номинации за &bdquo;Оскар&ldquo; 2026: Исторически рекорд за филм с 16 номинации (СПИСЪК)</p>

Номинации за „Оскар“ 2026: Исторически рекорд за филм с 16 номинации

Любопитно Преди 6 часа

Конан О’Брайън ще бъде водещ на наградите "Оскар" през 2026 година

Гренландия - част от САЩ? Вярно и невярно в речта на Тръмп

Гренландия - част от САЩ? Вярно и невярно в речта на Тръмп

Свят Преди 6 часа

Пред форума в Давос Тръмп говори близо час и каза много на брой неверни неща - най-вече за Гренландия и НАТО

<p>Радев обяви кога ще излезе&nbsp;през парадния вход на президентството&nbsp;</p>

Държавният глава Румен Радев ще излезе от президентската институция на 23 януари

България Преди 6 часа

Румен Радев ще бъде изпратен на парадния вход на институцията от вицепрезидента Илияна Йотова

Трета поредна влакова катастрофа разтърси Испания

Трета поредна влакова катастрофа разтърси Испания

Свят Преди 6 часа

Пътнически влак се сблъска със строителен кран

На 54 почина изключителният виолончелист Иван Лалев

На 54 почина изключителният виолончелист Иван Лалев

България Преди 7 часа

Пътят му започва рано, на 10-годишна възраст – под ръководството на баща му Христо Лалев

Всичко от днес

От мрежата

Как да избера ветеринарен лекар за котката ми

dogsandcats.bg

Как да разпозная, че котката ми е бременна?

dogsandcats.bg
1

Осезаемо затопляне в края на януари

sinoptik.bg
1

САЩ чакат една от най-екстремните зимни бури от години

sinoptik.bg

Коя популярна личност оглави онлайн класация за най-красива жена в света

Edna.bg

Емилия Кларк: След „Игра на тронове“ преживях пълен нервен срив

Edna.bg

ПАОК и Десподов с престижен успех - удариха Бетис

Gong.bg

Ивет Лалова излезе с позиция по случая, има важно уточнение

Gong.bg

Какво представляват машините, с които се предлага да гласуваме оттук нататък

Nova.bg

Допинг тест показа забранено вещество в проба на Ивет Лалова от 2016 г.

Nova.bg