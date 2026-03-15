Спрете да правите това: Кои методи срещу черни точки са много вредни за кожата

Любопитно

15 март 2026, 14:12
Ч ерните точки може да изглеждат като незначителен проблем, но те са най-честата причина за увреждане на кожата. Ето някои от най-лошите начини за справяне с тях, които не само не работят, но могат да оставят белези, пигментация и възпаления.

Защо се появяват черни точки?

Черните точки се причиняват от натрупване на себум, омазняване и мъртви кожни клетки. Когато тези вещества се окисляват във въздуха, отворът почернява.

Хората, които са предразположени към акне, са най-склонни да развият черни точки. Хормоналните влияния също играят роля, стимулирайки производството на себум.

Намаляването на колагеновата опора на дермата, обграждаща космения фоликул, може да направи малките дупки да изглеждат по-големи и разширени.

Най-лошите начини да се отървете от черните точки

Използване на агресивни ексфолианти

Може да е изкушаващо незабавно да се отървете от мъртвата кожа с ексфолиращ скраб. Химическите ексфолианти (като AHA) могат да бъдат полезни. Но избягвайте прекомерното ексфолиране с гранулиран скраб.

Агресивните ексфолианти могат да лишат кожата ви от естествените ѝ масла и да доведат до натрупване на повече себум. Ексфолирайте до три пъти седмично, в зависимост от продукта, който използвате, и типа на кожата ви.

Ръчно премахване

Това може да доведе до спукване на фоликула и образуване на възпалителна лезия или киста. С други думи, можете да превърнете черната точка в много по-сериозно кожно заболяване.

Вакуумни устройства

Устройства, които обещават да изсмукват себум от порите, може да изглеждат привлекателни, но тези продукти могат да причинят повече вреда, отколкото полза.

Това засмукване може да бъде вредно за деликатната кожа на лицето и може да причини телеангиектазии или спукани кръвоносни съдове, особено по носа и около него.

Какви методи ще помогнат?

Използвайте продукти със салицилова киселина.

Една от основните съставки за премахване на черни точки е салициловата киселина, бета-хидрокси киселина, която увеличава клетъчния обмен и отпушва порите.

Помислете за алфа хидрокси киселини

Алфа хидрокси киселините, като гликолова киселина и млечна киселина, също са полезни за премахване на черни точки.

Консултирайте се с козметик

Има лечения, които могат да помогнат за намаляване на видимостта на порите, включително ултразвуково почистване на лице, което използва ултразвук, за да изтласка съдържанието на порите.

Специалист може да извърши и химически пилинг. Киселините разтварят себума и намаляват запушените пори.

Комбинацията от ултразвуково и комбинирано почистване на лице е най-често срещаният вариант при силно изразени комедони.

