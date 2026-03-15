Нов кръг от търговски преговори между САЩ и Китай в Париж

П редставители на Китай и САЩ започнаха нов кръг от икономически и търговски преговори в Париж, съобщава китайската официална информационна агенция Синхуа, цитирана от Асошиейтед прес.

Водени от министъра на финансите на САЩ Скот Бесент и китайския вицепремиер Хъ Лифън, разговорите се очаква да подготвят държавното посещение на президента на САЩ Доналд Тръмп в Пекин, където той ще се срещне с китайския лидер Си Дзинпин след около две седмици.

Белият дом обяви, че Тръмп ще пътува до Китай от 31 март до 2 април, макар че Пекин още не е потвърдил официално посещението.

Бесент заяви в четвъртък, че неговият екип ще продължи да търси резултати, които поставят на първо място американските фермери, работници и предприятия. Министерството на търговията на Китай обяви в петък, че двете страни ще обсъждат „търговски и икономически въпроси от взаимно значение“.

Посещението на Тръмп ще бъде първото на американски президент в Китай от мандата му през 2017 г. То идва пет месеца след срещата на двамата лидери в южнокорейския град Пусан, когато бе договорено едногодишно примирие в търговската война, която временно доведе до трицифрени ответни тарифи.

Въпреки това търговията остава източник на напрежение. Министерството на търговията на Китай реагира миналата седмица на новото разследване на администрацията на Тръмп срещу 16 търговски партньори, включително Китай. Разследването – което последва решение на Върховния съд, отменило обширните глобални тарифи на Тръмп от миналата година – може да отвори път за нови мита.

Друга тема, която може да бъде обсъдена, е ситуацията около Иран, особено на фона на глобалната тревога за цените и доставките на петрол. Тръмп заяви вчера, че се надява Китай, Франция, Япония, Южна Корея, Великобритания и други страни да изпратят военни кораби, за да запазят Ормузкия проток „отворен и безопасен“.

Бесент и Хъ водят търговски преговори между двете страни от миналата година, след като вече проведоха срещи в Женева, Лондон, Стокхолм, Мадрид и Куала Лумпур, Малайзия, допълва АП.