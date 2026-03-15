Свят

Нов кръг от търговски преговори между САЩ и Китай в Париж

Разговорите се очаква да подготвят държавното посещение на президента на САЩ Доналд Тръмп в Пекин

15 март 2026, 14:17
Великобритания дава до 40 000 паунда на мигранти, ако напуснат страната
Посланикът на Израел: Иран се опитва да глобализира конфликта в Близкия изток
Танкер, плаващ под гръцки флаг, е ударен край руското пристанище Новоросийск в Черно море
CNN: Седем причини, поради които Тръмп все още не е спечелил войната с Иран
Иран заплаши: „Имаме много изненади“. Защо цените на петрола може да не спаднат
Удариха финансовото сърце на Дубай, черен дим достигна „Бурж ал Араб“
Тревога и паника в Адана: Унищожиха трета иранска ракета над Турция
Смразяващата закана на Хаменей и защо новият лидер ще остане скрит завинаги

П редставители на Китай и САЩ започнаха нов кръг от икономически и търговски преговори в Париж, съобщава китайската официална информационна агенция Синхуа, цитирана от Асошиейтед прес.

Водени от министъра на финансите на САЩ Скот Бесент и китайския вицепремиер Хъ Лифън, разговорите се очаква да подготвят държавното посещение на президента на САЩ Доналд Тръмп в Пекин, където той ще се срещне с китайския лидер Си Дзинпин след около две седмици.

Белият дом обяви, че Тръмп ще пътува до Китай от 31 март до 2 април, макар че Пекин още не е потвърдил официално посещението.

Бесент заяви в четвъртък, че неговият екип ще продължи да търси резултати, които поставят на първо място американските фермери, работници и предприятия. Министерството на търговията на Китай обяви в петък, че двете страни ще обсъждат „търговски и икономически въпроси от взаимно значение“.

Посещението на Тръмп ще бъде първото на американски президент в Китай от мандата му през 2017 г. То идва пет месеца след срещата на двамата лидери в южнокорейския град Пусан, когато бе договорено едногодишно примирие в търговската война, която временно доведе до трицифрени ответни тарифи.

Въпреки това търговията остава източник на напрежение. Министерството на търговията на Китай реагира миналата седмица на новото разследване на администрацията на Тръмп срещу 16 търговски партньори, включително Китай. Разследването – което последва решение на Върховния съд, отменило обширните глобални тарифи на Тръмп от миналата година – може да отвори път за нови мита.

Друга тема, която може да бъде обсъдена, е ситуацията около Иран, особено на фона на глобалната тревога за цените и доставките на петрол. Тръмп заяви вчера, че се надява Китай, Франция, Япония, Южна Корея, Великобритания и други страни да изпратят военни кораби, за да запазят Ормузкия проток „отворен и безопасен“.

Бесент и Хъ водят търговски преговори между двете страни от миналата година, след като вече проведоха срещи в Женева, Лондон, Стокхолм, Мадрид и Куала Лумпур, Малайзия, допълва АП.

Източник: Спас Стамболски, БТА    
Последвайте ни
biss.bg
dogsandcats.bg
Ексклузивно

Преди 1 ден
Ексклузивно

Преди 1 ден
Ексклузивно

Преди 1 ден
Ексклузивно

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Любопитно Преди 1 час

Свят Преди 2 часа

България Преди 4 часа

Любопитно Преди 4 часа

Любопитно Преди 5 часа

Свят Преди 5 часа

България Преди 5 часа

Свят Преди 6 часа

Любопитно Преди 7 часа

Любопитно Преди 7 часа

Свят Преди 8 часа

Свят Преди 8 часа

Свят Преди 8 часа

Любопитно Преди 8 часа

Любопитно Преди 8 часа

Цар Николай II

Любопитно Преди 8 часа

Всичко от днес

От мрежата

