САЩ, Дания и Гренландия не се разбраха в Белия дом

"Все още имаме фундаментални разногласия, но ще продължим да разговаряме".

Това заяви датският външен министър на пресконференция в Белия дом след среща с президента на САЩ Доналд Тръмп .

Ларс Льоке Расмусен, поясни, че Тръмп е изразил ясно своите виждания, но Дания има "различна позиция", предава Би Би Си.

"Не е лесно да се мисли за иновативни решения, когато се събуждаш всяка сутрин с различни заплахи", посочи Расмусен.

Датският външен министър - в Белия дом за преговори за Гренландия

Той казва, че е в интерес на всички страни, независимо от позициите им, да се проучи дали е възможно да се обърне внимание на "някои от опасенията, като същевременно се зачита целостта на територията на датското кралство и самоопределението на гренландския народ".

Министърката на външните работи на Гренландия Вивиан Моцфелд каза, че винаги е в интерес на територията да намери правилния път и, че се надява на по-голямо взаимно разбирателство.

Расмусен подчерта, че Дания се смята за най-близък съюзник на САЩ. Той припомни участието на датските войски в Афганистан редом с американските и добави, че въпреки че техните виждания за Гренландия се различават, те имат едни и същи опасения относно сигурността.

САЩ и Гренландия трябва да се върнат към "нормализирани отношения", смята Моцфелд.

В интерес на двете страни е да намерят баланс и да работят като съюзници, посочи тя.

Датският външен министър с критики към вицепрезидента на САЩ

"Ние сме съюзници, ние сме приятели", допълни Моцфелд.

Гренландия не е изправена пред "непосредствена заплаха" от Русия или Китай, каза Расмусен.

Той каза, че в момента няма китайско присъствие в Гренландия и отхвърли опасенията, че това "ще се промени след 10 или 20 години".

"Дания е по всякакъв начин на правилната страна на историята", каза Расмусен.

Според него, макар САЩ и Дания да не са постигнали пълно съгласие относно Гренландия, все пак е било продуктивно да започнат дискусии на високо ниво между трите страни днес във Вашингтон.

Расмусен поясни, че срещата в Белия дом с Ванс и Рубио се е провела в "много конструктивна атмосфера" и двамата с Моцфелд са имали възможността да "оспорят наратива", представен на света от Тръмп.

Гренландия може да бъде съюзник на САЩ, без да бъде "притежавана", смята Моцфелдт.

Всяко придобиване на Гренландия от САЩ е "абсолютно ненужно", добави датският външен министър.

Гренландия под прицел: Тръмп, Дания и възможността за нов глобален сблъсък

Той обяви сформирането на работна група на "високо ниво" заедно със САЩ, за да се проучи дали е възможно двете страни да намерят "общ път напред". Групата трябва да се съсредоточи върху справянето с опасенията за американската сигурност, като същевременно зачита "червените линии на Кралство Дания".

Расмусен поясни, че групата ще се срещне през следващите няколко седмици.

Гренландия е обхваната от споразумението за взаимна отбрана на НАТО по член 5, подчерта датският външен министър.

Той каза, че Дания и Гренландия са готови да направят повече - добавяйки, че САЩ вече имат широк военен достъп до острова като част от споразумение между двете страни, датиращо от 50-те години на миналия век.

Докато разговорите продължаваха, Белият дом публикува съобщение в X, гласящо: "Накъде, гренландецо?" Като в поста е цитиран Тръмп, който заяви, че ако "САЩ се нуждаят от Гренландия за сигурността си и ако не я вземат, Русия или Китай ще го направят", а той няма да допусне това.