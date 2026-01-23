Свят

Забравете Гренландия - слънчевите очила на Макрон превзеха Давос

Френският президент беше с авиаторски слънчеви очила, заради спукан кръвоносен съд на окото си

23 януари 2026, 16:42
Забравете Гренландия - слънчевите очила на Макрон превзеха Давос
Източник: БТА / АП / Markus Schreiber

К огато френският президент Еманюел Макрон излезе на сцената в Давос, носейки слънчеви очила тип „авиатор“ с огледални стъкла, мнозина помислиха, че изпраща послание: време е някой в Европа да се изправи срещу президента Тръмп, предаде The Wall Street Journal.

Дали Макрон е имитирал самонадеяния пилот-изтребител Маверик на Том Круз от „Топ Гън“, сигнализирайки, че няма да отстъпи пред исканията на Тръмп за контрол над Гренландия? Други помислиха, че може да демонстрира пренебрежение, носейки слънчеви очила в стил „авиатор“, предпочитани от бившия президент Байдън, обект на постоянните подигравки на Тръмп.

Някои видяха още по-големи послания в избора на аксесоар:

„Могат ли слънчевите очила на Макрон да спасят Запада?“, гласеше заглавие в "The Telegraph", консервативния британски вестник.

Макрон всъщност не е имал предвид нищо от тези неща, заявиха френски служители. Слънчевите очила са били предназначени да скрият спукан кръвоносен съд в окото му.

Въпреки това, снимки на Макрон, носещ очилата, попаднаха на първите страници на вестници по целия свят. Акциите на италианската компания, която притежава марката слънчеви очила, скочиха на Миланската фондова борса.

Меметата се разпространиха в интернет, подхранвани от генеративния изкуствен интелект. Макрон беше показан като пилот-изтребител, показващ среден пръст, докато проследява Тръмп в Air Force One под звуците на тематичната песен на „Топ Гън“. Той беше Силвестър Сталоун във филма от 1986 г. „Кобра“, носещ картечница.

Слънчевите очила на френския президент послужиха като непреднамерен политически театър за континент, който търси повече твърдост от своите лидери, казаха анализатори. Слънчевите очила, носени на закрито, по-често са аксесоар на диктатори – Муамар Кадафи в Либия, Аугусто Пиночет в Чили, Робърт Мугабе в Зимбабве – отколкото на демократично избрани лидери на западни нации.

Слънчевите очила сякаш придаваха на Макрон самочувствието, което Тръмп обикновено уважава.

Тръмп забеляза.

„Гледах го вчера с тези красиви слънчеви очила. Какво, по дяволите, се е случило?“, каза Тръмп в сряда, 21 януари, в Давос. „Но го гледах, някак си, да бъде твърд.“

По време на речта си същия следобед Тръмп заяви, че няма да използва военна сила, за да превземе Гренландия; по-късно през деня американски служители се отказаха от заплахата да наложат допълнителни мита на европейските държави.

Очилата на Макрон може да са имали малко общо с промяната, но все още е ясно, че те са сред най-значимите политически аксесоари за очи от Републиканската конвенция през 2008 г., когато очилата без рамка на Сара Пейлин предизвикаха търсене на модела в оптиките в САЩ.

Неговите слънчеви очила бяха от Henry Jullien, малка френска марка, базирана в подножието на планините Юра близо до Швейцария, която беше на ръба на фалита преди няколко години. Компанията беше фалирала, когато италианската компания за очила iVision Tech я купи през 2023 г., след като беше потърсена от френските власти, които се стремяха да спасят няколко работни места.

След това през 2024 г. един от асистентите на Макрон се свърза с марката, казвайки, че президентът иска да купи слънчеви очила, които са 100% произведени във Франция.

„Казах: „Това президентът ли е, или е спам?“, каза Стефано Фулчир, главен изпълнителен директор на iVision.

iVision избра модел, изработен от ламинирано злато и сини стъкла – струващи над 700 долара – които предлагаха висока защита от светкавиците на фотоапаратите, които обикновено бомбардират очите на президента.

Компанията не е знаела, че Макрон планира да ги носи, докато той не се появи тази седмица в Давос. Уебсайтът на Henry Jullien се срина многократно в сряда под напрежението от десетки хиляди посетители. Получи порой от поръчки за очилата на Макрон.

„Решихме незабавно да рестартираме производството на този модел“, каза Фулчир.

Някои модни познавачи поставиха под въпрос сините стъкла, казвайки, че изборът е крещящ и безвкусен.

Други казаха, че пасват идеално на Макрон.

„Игнорирайки факта, че е странно да ги носиш на сцената, президент Макрон демонстрира как трябва да пасват слънчевите очила – ширината на рамката съответства на ширината на главата му“, каза модният дизайнер Грасия Вентус.

Очилата изглежда също така отговарят на желанието за по-твърда позиция срещу Тръмп на световната сцена.

С началото на срещата в Давос Тръмп публикува приятелски текстови съобщения от европейски лидери, опитващи се да го разубедят да не превзема Гренландия – искане, което заплашва да разцепи Организацията на Северноатлантическия договор. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте обеща да използва медийните си изяви, за да похвали плановете на Тръмп за Украйна, Газа и Сирия. Макрон покани Тръмп на среща в Париж с Русия, докато го пита: „Не разбирам какво правите в Гренландия.

„Не мога да понеса това съучастие. Хората се прекланят. Трябваше да донеса наколенки за всички световни лидери“, каза Гавин Нюсъм, губернаторът на Калифорния от Демократическата партия. „Това е жалко.“

Тогава Макрон излезе на сцената и дискусията избухна в социалните медии. Вълна от меметата в социалните медии го наречеха „Le Maverick“.

Коментаторите му отдадоха заслуга, че се е справил с очно заболяване с повече елегантност от бившия германски канцлер Олаф Шолц, който през 2023 г. носеше превръзка на окото, след като се е наранил по време на джогинг.

„Тук можем да видим разликата между германец и французин, решаващи един и същ проблем“, каза един.

Макрон започна речта си, като отхвърли твърдението на Тръмп, че е сложил край на осем войни по време на мандата си. Френският президент отбеляза, че през 2024 г. е имало над 60 войни – „абсолютен рекорд, дори и да съм разбрал, че няколко от тях са били разрешени.“

Но тогава, докато очилата му блестяха под светлините на камерите, президентът не играеше ролята на Маверик. Вместо това той защити основните ценности на Европа.

„Имаме място, където върховенството на закона и предвидимостта все още са правилото на играта“, каза той. „И моето предположение е, че това е до голяма степен подценено от пазара.“

Източник: The Wall Street Journal    
Еманюел Макрон Слънчеви очила Давос Доналд Тръмп Политически аксесоар Маверик Мемове Гренландия Европейско лидерство Henry Jullien
