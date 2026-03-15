Свят

Франция гласува на местни избори - тест преди президентския вот през 2027 г.

Право на глас имат около 48,7 милиона избиратели

15 март 2026, 14:39
Източник: iStock photos/Getty images

Ф ранция гласува на първия тур на местни избори, които се разглеждат като важен тест за политическите нагласи в страната преди президентските избори през 2027 г.

Исторически избор: Франция гласува за Национално събрание

Изходът от вота се смята за доста непредвидим на фона на дълбоката политическа фрагментация между трите основни блока - левицата, дясноцентристите и крайната десница.

Крайнодясната партия “Национален сбор” се стреми да затвърди възхода си и гледа на изборите като на първа стъпка към евентуално идване на власт след двата мандата на президента Еманюел Макрон. Лидерката ѝ Марин льо Пен, която два пъти се изправи срещу Макрон на президентски избори, може да бъде възпрепятствана да се кандидатира отново, ако бъде потвърдена забраната за участието ѝ в избори заради предполагаема злоупотреба с публични средства.

Макрон призова Израел да приеме преговори с ливанските власти в Париж

Изборните секции отвориха в 8:00 ч. местно време и ще затворят в 20:00 ч., когато се очакват първите резултати. Вторият тур е насрочен за 22 март.

В рамките на вота ще бъдат избрани общински съветници в приблизително 35 000 общини.

Според проучванията около 75% от избирателите възнамеряват да участват във вота. За разлика от националните избори, на местно ниво основните теми са ежедневни проблеми като борбата с наркотрафика, достъпът до здравеопазване и жилищната политика.

Макрон: Когато Кипър е нападнат, тогава и Европа е нападната

Особено оспорвана се очаква да бъде битката за кметския пост в Париж, където кандидат на консервативната партия "Републиканците" се изправя срещу кандидата на Социалистическата партия, управляваща столицата от 25 години.
 
От своя страна, “Националният сбор” на Марин льо Пен представи рекорден брой листи. Крайната десница има най-сериозни амбиции към Марсилия - вторият по големина град във Франция.

Източник: БТА, Атанаси Петров    
Франция местни избори
Последвайте ни
Даниел Митов за случая „Петрохан“: Мълчах, за да не се политизира разследването

Даниел Митов за случая „Петрохан“: Мълчах, за да не се политизира разследването

Токсичен „черен дъжд“ падна над Техеран след ударите по нефтени съоръжения

Токсичен „черен дъжд“ падна над Техеран след ударите по нефтени съоръжения

Кои са водачите на листите на ГЕРБ

Кои са водачите на листите на ГЕРБ

Иранските Гвардейци заплашиха Нетаняху с убийство

Иранските Гвардейци заплашиха Нетаняху с убийство

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
Porsche ще трябва да бръкне по-дълбоко в раната си, за да се справи

Porsche ще трябва да бръкне по-дълбоко в раната си, за да се справи

carmarket.bg
Ексклузивно

"Мисията изпълнена?": Как грешките от Ирак през 2003 г. могат да се повторят в Иран

Преди 1 ден
Тръмп: Иран е напълно победен и иска споразумение
Ексклузивно

Тръмп: Иран е напълно победен и иска споразумение

Преди 1 ден
Обрат във времето: Студът се завръща следващата седмица, къде ще има сняг
Ексклузивно

Обрат във времето: Студът се завръща следващата седмица, къде ще има сняг

Преди 1 ден
14 март: Когато една цяла държава се превърна в детектив
Ексклузивно

14 март: Когато една цяла държава се превърна в детектив

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Спрете да правите това: Кои методи срещу черни точки са много вредни за кожата

Спрете да правите това: Кои методи срещу черни точки са много вредни за кожата

Любопитно Преди 1 час

Черните точки може да изглеждат като незначителен проблем, но те са най-честата причина за увреждане на кожата

БСП представя листите си за изборите на 19 април

БСП представя листите си за изборите на 19 април

България Преди 2 часа

Вече стана ясно, че Крум Зарков ще поведе тази в Бургас, както и в София - 24-ти МИР

Голям пожар край Троян, гасенето продължи два дни

Голям пожар край Троян, гасенето продължи два дни

България Преди 4 часа

Предположенията са, че огънят е възникнал заради човешка небрежност

„Китайският Нострадамус“ предрече изхода от войната между САЩ и Иран в Близкия изток

„Китайският Нострадамус“ предрече изхода от войната между САЩ и Иран в Близкия изток

Любопитно Преди 4 часа

Неговата визия за развръзката коренно се различава от очакванията на повечето политически наблюдатели

Поли Генова: Имаше дни, в които не можех да стана от леглото

Поли Генова: Имаше дни, в които не можех да стана от леглото

Любопитно Преди 5 часа

Певицата говори открито за труден период в живота си, за търсенето на професионална помощ и за пътя към възстановяването

<p>Отломки от украински дрон предизвикаха пожар в нефтено съоръжение в Русия</p>

Отломки от свален украински дрон предизвикаха пожар в нефтено съоръжение в Краснодарска област

Свят Преди 5 часа

Според предварителните данни няма жертви

Има ли риск от нова стачка в градския транспорт в София

Има ли риск от нова стачка в градския транспорт в София

България Преди 5 часа

Все още на дневен ред е и проблемът с недостига на над 300 шофьори

Страх и напрежение: Българите масово отменят екскурзии до Близкия изток и Азия

Страх и напрежение: Българите масово отменят екскурзии до Близкия изток и Азия

Свят Преди 6 часа

Какво трябва да знаем обаче за застраховката „Отмяна на пътуване“

Великобритания дава до 40 000 паунда на мигранти, ако напуснат страната

Великобритания дава до 40 000 паунда на мигранти, ако напуснат страната

Свят Преди 6 часа

Нов пилотен план на правителството цели да намали разходите за настаняване на кандидати за убежище

<p>Днес е важен ден за вярващите</p>

Днес е важен ден за вярващите: Покланяме се на Христовия кръст

Любопитно Преди 7 часа

Честваме също паметта на мъченик Агапий и на другарите му, както и на мъченик Никандър

<p>Рядък феномен в Родопите: Вижте какво се случи със&nbsp;синтровите езера на пещера Ухловица</p>

Рядък феномен в Родопите: Валежите напълниха синтровите езера на пещера Ухловица

Любопитно Преди 7 часа

Подобно "чудо" хората в района не са виждали от десетилетия насам

Ескалация: САЩ призоваха гражданите си да напуснат Ирак незабавно

Ескалация: САЩ призоваха гражданите си да напуснат Ирак незабавно

Свят Преди 8 часа

Предупреждението е издадено на фона на ескалацията на конфликта, който навлиза в третата си седмица

САЩ идентифицираха шестимата военни, загинали при самолетната катастрофа над Ирак

САЩ идентифицираха шестимата военни, загинали при самолетната катастрофа над Ирак

Свят Преди 8 часа

По данни на Пентагона в инцидента е участвал и втори самолет

Зеленски: Русия доставя на Иран дронове „Шахед“

Зеленски: Русия доставя на Иран дронове „Шахед“

Свят Преди 8 часа

Чеснов хляб с моцарела: Рецептата, която ни изуми с аромат и вкус

Чеснов хляб с моцарела: Рецептата, която ни изуми с аромат и вкус

Любопитно Преди 8 часа

Това предложение ще ви спечели още от първата хапка

Митът за „ледената диета“: Науката обясни как температурата на водата влияе на тялото

Митът за „ледената диета“: Науката обясни как температурата на водата влияе на тялото

Любопитно Преди 8 часа

Нов хит в социалните мрежи задава един прост въпрос: коя вода е по-здравословна – топлата или студената

Всичко от днес

От мрежата

Tой и Мини Пудел – как да ги различим?

dogsandcats.bg

Котките също изпитват тъга

dogsandcats.bg
1

Хванаха нарушители с моторни шейни в Рила

sinoptik.bg
1

Какво знаем за обсерваторията "Рожен"

sinoptik.bg

Стаси Айви и Мон Дьо броени часове преди Оскарите:Очаквайте неочакваното!

Edna.bg

Ева Лонгория на 51: Тайните на Габи от „Отчаяни съпруги“, които малцина знаят

Edna.bg

Нов скандал в женския футбол: треньорът на Люксембург пращал непристойни смс-и на състезателки

Gong.bg

Манол Занев: Разочарован съм, имахме достатъчно ситуации за гол

Gong.bg

Андрей Гюров: Този месец активираме мерките заради поскъпването на горивата

Nova.bg

Двама българи са сред задържаните по подозрение в изнасилване на 17-годишно момиче на остров Крит

Nova.bg