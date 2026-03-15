Песков: Преговорите за Украйна са на пауза, САЩ имат други приоритети в момента

15 март 2026, 18:07
В преговорите по въпроса за Украйна настъпи пауза поради наличието на други приоритети за САЩ във връзка с конфликта в Близкия Изток, заяви говорителят на руския президент Владимир Путин Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

„В преговорите наистина настъпи пауза. Американците имат други приоритети и това е разбираемо“, каза Песков в интервю за в. "Файненшъл таймс".

Европейските страни правят грешка, настоявайки Киев да продължи военните действия срещу Москва, каза говорителят на Кремъл в същото интервю.

"За съжаление, европейците насочват всичките си усилия към това да убедят украинците да продължат войната. Ние сме убедени, че европейците правят грешка от гледна точка на собственото си бъдеще", отбеляза той.

Песков подчерта, че Русия постига успехи на бойното поле, но е отворена към дипломатическо уреждане. "Динамиката на фронта за нас е положителна. Напредваме и се приближаваме към постигането на нашите цели. Но, както каза президентът Путин, ние сме отворени за дипломатическо решение", подчерта той.

Официален представител на Франция дойде в Москва за контакти по Украйна, но Руската федерация не чу от него "положителни сигнали" за край на конфликта, каза също Песков.

"Европейците не искат да помогнат на мирния процес. Когато дойде представителят на Франция, той не донесе със себе си никакви положителни сигнали. Затова наистина нямаше какво добро да чуе", добави той.

Източник: БТА/Асен Георгиев    
