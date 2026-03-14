Танкер, плаващ под гръцки флаг, е ударен край руското пристанище Новоросийск в Черно море

Гърция ще повдигне въпроса на ниво Европейски съвет, ако е необходимо

14 март 2026, 14:34
CNN: Седем причини, поради които Тръмп все още не е спечелил войната с Иран

Иран заплаши: „Имаме много изненади". Защо цените на петрола може да не спаднат

Удариха финансовото сърце на Дубай, черен дим достигна „Бурж ал Араб"

Тревога и паника в Адана: Унищожиха трета иранска ракета над Турция

Смразяващата закана на Хаменей и защо новият лидер ще остане скрит завинаги

Къде е детото ми? Жертви на Джефри Епстийн проговориха за най-страшния си кошмар

Тръмп за Иран: Гледайте какво ще се случи с тези побъркани негодници днес

Доналд Тръмп твърди, че новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей е жив, но ранен

Т анкер, плаващ под гръцки флаг, е бил ударен край руското пристанище Новоросийск в Черно море, съобщи гръцкият министър на корабоплаването и островната политика Василис Кикилиас, цитиран от електронното издание на гръцкия вестник „Катимерини“.

Няма пострадали.

Пред гръцката държавна телевизия ЕРТ Кикилиас каза, че екипажът на танкера е бил от 24 души – 10 гърци, 13 филипинци и един румънец, за които се съобщава, че са в добро здраве. Нанесени са единствено материални щети на танкера, който е бил нает от американския петролен гигант „Шеврон“ (Chevron).

По информация на Министерството на корабоплаването, цитирана от „Катимерини“, танкерът „Маран Омир“ (Maran Homer) е отплавал от пристанището в Солун за Новоросийск.

Според Кикилиас е възможно ударът по танкера да е свързан с напрежението в региона и неотдавнашните решения, позволяващи ограничено транспортиране на руски петрол.

Министърът заяви, че е информирал гръцкия премиер Кириакос Мицотакис и външния министър Йоргос Герапетритис за инцидента.

Кикилиас допълни, че Гърция ще повдигне въпроса на ниво Европейски съвет, ако е необходимо, и определи като „неприемливо и много опасно“ насочването на атаки към кораби, плаващи под гръцки флаг или превозващи гръцки екипажи.

Източник: Магдалена Димитрова, БТА    
Протест блокира движението по главния път Е79 между Монтана и Враца

Танкер, плаващ под гръцки флаг, е ударен край руското пристанище Новоросийск в Черно море

Борисов: Национални предадели подписаха договора с

"Мисията изпълнена?": Как грешките от Ирак през 2003 г. могат да се повторят в Иран

Духовници и вярващи почетоха паметта на патриарсите Кирил и Неофит

„Ако целта ви е да загубите телесни мазнини и да изградите мускули, вечерята трябва да включва постни протеини, богати на фибри въглехидрати и здравословни мазнини", казва експертът

Действията са предприети като предпазна мярка за защита на въздушното пространство

Министерството на енергетиката публикува новите текстове за обществено обсъждане

Министър на енергетиката Трайчо Трайков разговаря с временно изпълняващия длъжността посланик на САЩ у нас Х. Мартин Макдауъл

Шофьорът е бил сам в превозното средство

Кметът на града Фемке Халсема определи случилото се като умишлено нападение срещу еврейската общност

Засега няма подадени заявления за това, каза заместник-председателят и говорител на ЦИК Росица Матева

Кои продукти може да поскъпнат?

Кой ще атакува и кой ще заложи на сигурно – гледайте тази неделя от 20:00 ч. по NOVA

Той е роден около 480 г. в град Нурсия (сега Норча), Италия

На място работят екипи на пътноподдържащата фирма, които разбиват падналата скална маса, за да освободят пътното платно

Анализирани са медицински данни на възрастни над 40 години

