Дания разполага войски в Гренландия след заплахите на Тръмп

Д ания е разположила лек авангарден контингент и ново военно оборудване в Гренландия, за да подготви терена за пристигането на по-голям брой сили, съобщи датската национална телевизия, цитирана от Newsweek.

Ходът идва на фона на изявленията на президента на САЩ Доналд Тръмп, че възнамерява да поеме контрола над арктическия остров от Копенхаген.

„Съединените щати се нуждаят от Гренландия от гледна точка на националната сигурност“, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social в сряда сутринта. „Тя е жизненоважна за Златния купол, който изграждаме. НАТО трябва да води процеса, за да я получим. АКО НИЕ НЕ ГО НАПРАВИМ, РУСИЯ ИЛИ КИТАЙ ЩЕ ГО НАПРАВЯТ – И ТОВА НЯМА ДА СЕ СЛУЧИ!“

В сряда датският външен министър и гренландският му колега трябва да проведат разговори в Белия дом с вицепрезидента Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио. Темата ще бъде задълбочаващата се дипломатическа криза между съюзниците от НАТО относно контрола над стратегически важния арктически остров – най-големия в света и датска територия, разположена североизточно от Канада.

Тръмп заяви днес: „НАТО става много по-мощен и ефективен, когато Гренландия е в ръцете на СЪЕДИНЕНИТЕ ЩАТИ. Всичко по-малко от това е неприемливо“.

Премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен заяви във вторник, че „избираме Дания“ и че островът „няма да бъде управляван от Съединените щати“. По-късно Тръмп отхвърли думите му с коментара: „Това ще бъде голям проблем за него“.

Датският премиер Мете Фредериксен предупреди, че евентуален ход на САЩ спрямо Гренландия може да доведе до край на НАТО.

Европейските съюзници застанаха на страната на Дания по въпроса за Гренландия, като заявиха, че бъдещето и суверенитетът на острова са въпрос, който трябва да бъде решаван единствено от Копенхаген и Нуук, а не от САЩ. В същото време те се опитват да успокоят опасенията на Тръмп за сигурността в Арктика, определяйки я като приоритет и обсъждайки как НАТО може да засили дейността си в региона.

Администрацията на Тръмп разглежда Гренландия като ключова за националната сигурност на САЩ заради противоракетната отбрана, активността на Русия и Китай в Арктика, както и заради огромните, все още неизползвани минерални ресурси под острова, които са от съществено значение за високотехнологичното производство.