България подкрепи Гренландия и Дания в Съвета на Европа

С илна подкрепа за Гренландия и Дания бе обявена днес в общо изявление, подписано от държави от Съвета на Европа, включително България, както и от политически групи, съобщи датският парламент на уебсайта си.

Въпросът ще бъде обсъден утре в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, а решението за подписването на общия документ бе взето днес по време на сесия в Страсбург. Преди началото на заседанието датската делегация пое инициативата за обща декларация в подкрепа на Гренландия и Дания. Тя получи силна подкрепа – общо 34 национални делегации и пет политически групи застанаха зад документа. В него се посочва, че Гренландия принадлежи единствено на гренландския народ и че всички решения относно Гренландия и Кралство Дания могат да бъдат взимани само от тях.

"Да, България" иска да защитим Гренландия от Тръмп

Силната подкрепа за декларацията означава, че въпросът ще бъде обсъден в четвъртък в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) с цел приемане на съвместна резолюция в подкрепа на Гренландия и Дания.

Декларацията беше приветствана от ръководителя на датската делегация Могенс Йенсен, който е сред инициаторите на този документ. "Наистина е вълнуващо да усетим огромната подкрепа, която получихме от нашите европейски приятели в Съвета на Европа. Въпросът за бъдещето на Гренландия е, разбира се, от критично значение както за Гренландия, така и за Дания. Но той е важен и за всички нас, които се борим за свят, основан на правила, който уважава суверенитета и националната цялост. Затова е важно да стоим заедно зад нашите основни принципи, когато те са поставени под натиск", заяви Йенсен.

Европейският съвет с извънредно заседание заради Гренландия

"Сигурността в Арктическия регион е от съществено значение и представлява въпрос, който засяга всички европейски и северноатлантически държави", пише в декларацията. "Сега не е моментът да се създава раздор между дългогодишни приятели и съюзници. Това е момент за съвместна работа и за изграждане на общ път напред, основан на сигурност и безопасност за всички и на уважение към териториалната цялост", се казва в текста.

Гренландия принадлежи единствено на нейния народ и ние твърдо подкрепяме позицията, че решенията, свързани с Гренландия и Кралство Дания, могат да бъдат вземани само от тях, заключва документът.