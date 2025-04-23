Руски удар остави град без ток – Херсон осъмна в мрак

Мъж, осъден на смърт: Вярвам в принципа "око за око"

Министерството на външните работи на Украйна отправя предупреждение към Китай

Излагат тялото на папа Франциск за поклонение в базиликата "Свети Петър"

Кърваво руско нападение в Днепропетровска област, жертви и ранени

От Нови Сад до Страсбург с велосипед – и обратно с овации и фойерверки

Newsweek: Циркът от лакеи на Тръмп

Е нергиен обект бе унищожен рано тази сутрин при руска атака в Херсонска област, заяви украинският областен управител Олександър Прокудин, цитиран от Ройтерс.

"Военните ни цяла нощ отблъскваха вражеските атаки. Сутринта обаче руснаците успяха да унищожат енергийния обект", каза Прокудин в комуникационното приложение "Телеграм".

Областният управител не спомена къде точно се намира обектът, но отбеляза, че той е снабдявал един град с електричество.

Не пропускайте още от Vesti.bg:

Майката на детето, починало при стоматолог: Когато го интубираха за втори път, чух писъците му за последно

Шофьор помете тийнейджър край Плевен, след което избяга