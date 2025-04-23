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Руски удар остави град без ток – Херсон осъмна в мрак

Това заяви украинският областен управител Олександър Прокудин

23 април 2025, 10:57
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Е нергиен обект бе унищожен рано тази сутрин при руска атака в Херсонска област, заяви украинският областен управител Олександър Прокудин, цитиран от Ройтерс.

"Военните ни цяла нощ отблъскваха вражеските атаки. Сутринта обаче руснаците успяха да унищожат енергийния обект", каза Прокудин в комуникационното приложение "Телеграм".

Областният управител не спомена къде точно се намира обектът, но отбеляза, че той е снабдявал един град с електричество.

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Източник: БТА, Божидар Захариев    
енергиен обект руска атака Херсонска област Олександър Прокудин електричество
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