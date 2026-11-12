България

Спират парното в още части на София

Очакваното възстановяване на услугата е насрочено за 14 ноември

Николай Киров Николай Киров

12 ноември 2026, 21:49
Спират парното в още части на София
Източник: iStock

О ще части от София са без топлоподаване от днес заради аварии, сочи справка на интернет страницата на „Топлофикация София“. Очакваното възстановяване на услугата е насрочено за 14 ноември. 

Засегнати са части от кв. „Гео Милев“ в района между ул. „Лидице“, бул. „Цариградско шосе“, ул. „Алфред Нобел“, ул. „Елисавета Багряна“ и ул.  „Галилео Галилей“. Без топлоподаване са още и абонатите на ул."Цветан Радославов" № 5,6,7,8,9,10,12,14,16, ул."Алфред Нобел“ №2,2А,4,6, ул."Ал.Жендов" №1,3,5, ул."Александър фон Хумболт" №1,3,5,7 и сградата на „Главпроект“. Последната авария засяга ул."Стефан Киров" №12, бл.40 и бл.42. 

Аварии спряха топлоподаването в някои райони на София

Части от кв. „Дианабад“ са също без услуга от „Топлофикация София“. Това са ул."Тинтява" № 15-17, 17А, 19, 23, 27, 84, ул."132-ра"(Валери Петров) № 14, 16, 18, както и в бл.47-48. 

Части от кв. „Младост 1“ също са с прекъснато топлоподаване. Засегнатите участъци са на бул. "Александър Малинов"№ 23 и Търговски Център "Сити Пойнт".

В кв. „Изток“ също има регистрирани аварии. Топлоподаването е спряно на ул. "Латинка" № 19,21,23,25,27; ул. „Константин Щъркелов” - бл. 78 и ул. „Фредерик Жолио Кюри” - бл. 79 и бл. 155.

Прекъсната е и услугата за бл.6 вх.З в кв. „Овча купел 2“. 

Аварии оставиха столични квартали без парно и топла вода

Без топлоподаване остава и Цариградски комплекс бл.284 вх.А,Б,В в столичния квартал „Дружба 2“. 

Авария има и в участъка между ул."Слатинска", ул."Камчия",ул."Слатинска река",ул."Гео Милев" в кв. „Слатина“ („Христо Смирненски). 

Вчера беше прекъснато топлоподаването на шест места в София, като засегнати са част от кв. „Лозенец“; „Дианабад“; „Мусагениця“; „Гео Милев“ и  „Младост 1“. Очакваното възстановяване на услугата от „Топлофикация София“ е предвидено за тях да стане на 13 ноември. 

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Делян Петришки    
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