Окръжният съд в Кърджали оправда Лютви Местан

Л ютви Местан беше оправдан от Окръжния съд в Кърджали по обвинението за катастрофата край момчилградското село Загорско през 2019 г., при която загина бебе. За виновен беше признат другият подсъдим по делото - бащата на детето Юсеин Ахмед.

Съдът му наложи три години лишаване от свобода условно с петгодишен изпитателен срок, както и забрана да управлява автомобил за шест години. Ахмед трябва да заплати и над 27 000 евро разноски по делото.

Присъдата може да бъде обжалвана в 15-дневен срок пред Апелативния съд в Пловдив. Тя беше обявена след близо девет часа заключителни пледоарии.

След заседанието Местан благодари на съда за решението, което според него е възстановило доверието му в българската правосъдна система. Той заяви, че е очаквал оправдателната присъда още от началото на процеса, и обвини прокуратурата, че е нарушила конституционните му права. Местан допълни, че след окончателното приключване на делото ще потърси отговорност от хората, които според него са дали неверни свидетелски показания.

Защитата на Юсеин Ахмед обяви, че ще обжалва осъдителната присъда и ще поиска събирането на допълнителни доказателства. Адвокатът му Николай Димитров постави под съмнение експертизата, на която съдът е основал решението си, като посочи, че едно от вещите лица не е издържало изпитите за специалността си, а друго не се е явило на изпита. Защитата очаква на втора инстанция да бъде назначена нова експертиза.