Украйна унищожи руското командване в Херсонска област

У краински изтребител МиГ-29 унищожи полевия щаб на руските сили в Херсонска област с високоточна бомба от САЩ, съобщава "Форбс".

За руските командири в Херсонска област в Южна Украйна укрепеният команден бункер на противовъздушната отбрана – някога свързан с ракетна батарея С-300 на украинските военновъздушни сили, може да е изглеждал като безопасно място за полеви щаб.

Но за модифицираните МиГ-29 на украинските военновъздушни сили, наскоро оборудвани за прецизни бомби, проектирани в САЩ, бункерът е цел.

Бомбата GBU-62 буквално е влязла през вратата на бункера, унищожавайки всичко вътре. Целта е била да се спрат руските опити за преминаване на река Днепър.

Въздушната атака е последната от дълга поредица, в която Украйна използва ограничените си военновъздушни сили за прецизни ефективни удари срещу руснаците.

Вероятно всеки един от около 100-те бойни самолета в украинския инвентар - МиГ и "Сухой", бивши датски и холандски F-16 и бивши френски "Мираж" 2000s, е оборудван с американски бомби с прецизно насочване, посочва "Форбс". Вероятно дори има нов украински модел от този тип боеприпаси.

Руснаците разбира се също опитват прецизни бомбардировки и разполагат с много повече самолети. Но Украйна успешно използва средства за електронна война, за да заглушава насочването на руските бомби.

В същото време украинците са модифицирали американските бомби, добавяйки резервно насочване с прецизни акселерометри, което няма как да бъде заглушено.

Всяка от тези бомби струва около 50 000 долара, но на практика има възможностите на руските балистични ракети "Искандер", които са много по-скъпи.

Украинската атака по полевия щаб на руското командване в Херсонска област е заснета с дрон за наблюдение, допълва "Форбс".

Ukrainian airstrikes with US-made GBU-62 JDAM-ER guided aerial bombs hit a Russian command post in Russia-occupied part of Kherson Oblast of Ukraine. pic.twitter.com/Y60fRjxPvv