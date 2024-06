Руски обстрел в 22 града и села в Херсонска област, има жертви

Р уските войски са обстреляли 22 града и села в Херсонска област, при което е бил убит един цивилен и осем други са били ранени, предаде Укринформ, като се позова на ръководителя на местната военна администрация Олександър Прокудин.

Нашествениците са взели на прицел образователна институция, общежитие, офис сграда, заведение за обществено хранене, магазини и газопровод. Три високоетажни сгради, осем частни къщи, автобуси и частни автомобили са били повредени.

Началникът на Донецката регионална военна администрация Вадим Филашкин каза, че четирима жители са били ранени при руски обстрел в Донецка област.

