Руски хакери атакуват европейски дипломати с фалшиви покани за винени дегустации

И звестната хакерска група Cozy Bear се е опитала да подмами европейски дипломати да изтеглят зловреден софтуер, показва доклад на компания за киберсигурност, съобщава Politico .

Руските хакери очевидно добре познават аудиторията си.

Хакерска група, която по-рано е била свързвана с руските разузнавателни служби, през последните месеци е насочила усилията си срещу европейски дипломати, като им е изпращала покани за несъществуващи дегустации на вино от името на европейско външнополитическо министерство, сочи ново изследване, публикувано във вторник.

#APT29 ( #CozyBear ) is back — this time with a twist of 🍷 📨 Fake diplomat wine event invites 🎯 Targeting government entities across Europe 🧬 New custom loader we’re calling #Grapeloader along with a new variant of #Wineloader Read more --> https://t.co/l7s871LX0j

Компанията за киберсигурност Check Point съобщава, че свързаната с Русия група, известна като Cozy Bear, е изпращала имейли до европейски дипломатически институции със заглавия като „Wine Testing Event“ и „Diplomatic Dinner“. Тези съобщения са съдържали зловреден софтуер, предназначен да компрометира сигурността на получателите.

Cozy Bear е една от най-известните руски хакерски групи. Смята се, че стои зад мащабни хакерски атаки, включително проникването в сървърите на Националния комитет на Демократическата партия на САЩ в навечерието на президентските избори през 2016 г., както и скорошната мащабна атака срещу софтуерната компания SolarWinds, определяна като най-голямата в историята.

Западни служби за сигурност по-рано свързаха Cozy Bear, известна също под имената APT29 и Midnight Blizzard, с руската Служба за външно разузнаване (СВР).

