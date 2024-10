Руски хакери са атакували институционални сайтове в Белгия

Р уски хакери са атакували сайтовете на Сената във Федералния парламент на Белгия, както и електронните страници на местната власт в южната белгийска област Валония, на управата на региона Валония-Брюксел и на общината в Антверпен, съобщиха местни медии.

Several government websites were targeted by a cyberattack on Monday morning. The hackers justified their actions by citing Belgium’s support for Ukraine https://t.co/CTlJwp39rI#Belga #Cybersecurity