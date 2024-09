САЩ повдигнаха обвинения на руски хакери за атаки срещу Украйна и страните от НАТО

С АЩ обявиха снощи, че ще повдигнат нови обвинения срещу петима членове на руското военно разузнаване, предаде ДПА.

Американското министерство на правосъдието твърди, че петима служители на руското Главно разузнавателно управление (ГРУ) са участвали в "разрушителни" компютърни атаки, насочени срещу граждански компютърни системи в Украйна и по света.

Руски хакери обявиха, че са ударили испанска компания, ремонтираща танкове за Украйна

Твърди се , че петимата офицери, както и един цивилен, срещу когото вече е повдигнато обвинение в заговор за извършване на компютърна намеса, "са участвали в заговор за хакване, източване на данни, изтичане на получената информация и унищожаване на компютърни системи, свързани с украинското правителство, преди началото на руската инвазия в Украйна", се казва в изявление на министерството на правосъдието.

"Обвиняемите са направили това, за да посеят безпокойство сред украинските граждани относно сигурността на техните правителствени системи и лични данни", се добавя в изявлението.

