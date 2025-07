Руски дрон удари родилно отделение в Харков

Р уски удар с дрон по украинския град Харков е нанесъл днес щети по родилно отделение, съобщиха местните власти, като парчета стъкло от разбитите прозорци са паднали по леглата, принуждавайки семействата да се запътят към укритията с бебетата си, предаде Ройтерс.

Три жени и три новородени са били подложени на стрес и са получили медицинска помощ, съобщи харковската регионална прокуратура.

This morning, multiple women and newborns were evacuated after a Russian drone strike damaged the maternity hospital in Kharkiv. pic.twitter.com/ij7v4pqKIs