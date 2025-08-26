Свят

Франция е на прага на политическа криза

Байру разтърси вчера политическия елит в страната с неочаквания си ход да поиска вот на доверие

26 август 2025, 15:51
Ф ранция може да се окаже изправена пред още едни предсрочни парламентарни избори, каза днес френският министър на правосъдието Жералд Дарманен, след като опозиционни партии заявиха, че няма да подкрепят вота на доверие на правителството на премиера Франсоа Байру, а френските финансови пазари се сринаха, предаде "Ройтерс".

Макрон предвижда увеличение на бюджета за отбрана на Франция заради Русия

Байру разтърси вчера политическия елит в страната с неочаквания си ход да поиска вот на доверие на 8 септември за своя план за съкращаване на дълга.

Основните френски опозиционни партии побързаха да заявят, че ще гласуват против него и неговото правителство на малцинството.

"Нужен ни е нов премиер и преди всичко различна политика", написа депутатът социалист Борис Вайо в X.

Френският финансов министър Ерик Ломбар каза, че правителството все още се надява да постигне сделка с опозицията в последната минута, но различни партийни лидери - от крайната десница до твърдолинейната левица - дадоха да се разбере, че това е малко вероятно.

Лидерът на крайнолявата партия "Непокорна Франция" Жан-Люк Меланшон отиде дори по-далеч, като каза, че и самият президент Еманюел Макрон трябва да подаде оставка.

"Еманюел Макрон трябва да си върви. Той е отговорен за кризата", написа Меланшон в X.

Макрон свика предсрочни избори през юни миналата година, които, по думите му, трябваше да донесат "яснота" - същия израз, който използва и Байру вчера, за да аргументира внасянето на вот на доверие. Предсрочните избори миналата година обаче само доведоха до един още по-фрагментиран парламент и не донесоха никаква яснота.

Макрон разпусна френския парламент преди година. С какво ли ще ни изненада отново?

Френският борсов индекс CAC40 падна с близо 2 процентни пункта тази сутрин, а още снощи падна с 1,6 пункта.

Министър Жералд Дарманен каза пред телевизия "Франс 2", че макар правителството да работи за намирането на компромис, той "не може да изключи" сценарий с още едно скъпоструващо разпускане на парламента.

Макрон - единствената политическа фигура в страната, която може да разпусне парламента и да насрочи предсрочни избори - все още не е коментирал предприетата от Байру стъпка, макар че от обкръжението на премиера казаха вчера, че президентът е одобрил плана му.

Запитан за коментарите на други политици, че падането на правителството на Байру може да доведе до намеса на Международния валутен фонд (МВФ) в икономиката на страната, Ломбар отговори: "Това е съвсем реален риск".

"Това е риск, който бихме искали да избегнем и такъв, който трябва да избегнем, но не мога да кажа, че подобен риск не съществува", добави министърът.

Източник: БТА, Алексей Маргоевски    
Феранция вот на недоверие избори
