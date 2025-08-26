Любопитно

От хороскопа до Холивуд: Девите сред звездите

Умението им да съчетават разум и чувствителност ги прави едни от най-надеждните и ценени приятели и партньори в зодиака

26 август 2025, 13:02
От хороскопа до Холивуд: Девите сред звездите
Източник: iStock/GettyImages

Родените под знака на Дева са хора с остър ум и забележителна способност да откриват детайлите там, където другите ги пропускат. Те са практични, организирани и винаги се стремят към съвършенство, което често ги прави незаменими в работата и ежедневието.

Девите ценят честността и ясната комуникация, но понякога критичният им поглед може да изглежда твърде взискателен.

В същото време те имат голямо сърце и са готови да помагат на хората около себе си, дори без да очакват нещо в замяна.

Зодиак и слава: известните Деви, които пленяват феновете
28 снимки
Майкъл Джексън
Бионсе
Киану Рийвс
Адам Сандлър

Родени под влиянието на земния елемент, Девите обичат стабилността и сигурността, но не се страхуват и от промени, когато знаят, че водят към по-добро. В любовта те са верни, грижовни и търсят дълбока връзка, основана на доверие.

Умението им да съчетават разум и чувствителност ги прави едни от най-надеждните и ценени приятели и партньори в зодиака.

Разгледайте нашата галерия и се запознайте със звездите, които са зодия Дева.

По темата

Източник: Stars Insider    
зодия зодиак Дева звезди известни личности
Последвайте ни

"Пирогов": 4-годишния Мартин, пометен от АТВ в Слънчев бряг, остава в кома

Полет от Лондон кацна аварийно на отдалечено летище в Русия

Полет от Лондон кацна аварийно на отдалечено летище в Русия

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

"Плаках с глас няколко часа": Григор Димитров проговори за контузията си от "Уимбълдън"

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Как да храним куче с диария

Как да храним куче с диария

dogsandcats.bg
<p>Заплати в България: Готвач печели повече от медицинска сестра</p>
Ексклузивно

Заплати в България: Готвач печели повече от медицинска сестра

Преди 1 ден
<p>25 август: Градът на светлината отново засия: Париж е освободен</p>
Ексклузивно

25 август: Градът на светлината отново засия: Париж е освободен

Преди 1 ден
<p>„Мамо, не плачи“: Украински журналист е освободен след три години плен в Русия</p>
Ексклузивно

„Мамо, не плачи“: Украински журналист е освободен след три години плен в Русия

Преди 1 ден
От 12°до 30° в понеделник: Къде ще вали
Ексклузивно

От 12°до 30° в понеделник: Къде ще вали

Преди 1 ден

Виц на деня

Мъж към жена си: – Колко време ти трябва да се приготвиш? – Само пет минути! – Това е добре. – ...След като сиизм ия…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Човекът зад &quot;Бийтълс&quot;</p>

Човекът зад "Бийтълс" - Брайън Епщайн

Любопитно Преди 32 минути

Епщайн изиграва ключова роля в издигането на групата – от свирене по малки ливърпулски клубове до статута на най-голямата банда в света

<p>Гърция предлага 10-часов работен ден и гъвкаво работно време</p>

Министерството на труда в Гърция въвежда гъвкаво работно време и 4-дневна седмица

Свят Преди 40 минути

Законопроектът остава на обществено обсъждане до 19 септември

Водно торнадо е засечено над Черно море

Водно торнадо е засечено над Черно море

България Преди 1 час

За нашия регион водното торнадо не е чак толкова рядко срещано явление

<p>&bdquo;Морска администрация&ldquo; ще следи <strong>атракционите</strong> <strong>с потенциален риск</strong> по нови правила</p>

Караджов: Ще има нови правила, чрез които „Морска администрация“ да следи атракционите с потенциален риск

България Преди 1 час

При парасейлинга в наредбата се регулира само плавателното средство, обясни министърът

<p>Какво накара президента&nbsp;на Южна Корея да се притеснява от Тръмп?</p>

Президентът на Южна Корея: Екипът ми се страхуваше от "момент като този на Зеленски" по време на срещата в Белия дом

Свят Преди 1 час

При разговорите с американския президент Ли не прави компромиси относно отношенията с Китай

Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември

Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември

България Преди 1 час

Това съобщи просветният министър Красимир Вълчев

Какво са мислили древните хора, когато са откривали вкаменелости?

Какво са мислили древните хора, когато са откривали вкаменелости?

Любопитно Преди 1 час

Находки са били използвани за потвърждаване на вече съществуващи легенди за гиганти, герои и чудовища

Пророческите думи на Мелания Тръмп: Как първата дама предвиди бъдещето си още през 1999 г.

Пророческите думи на Мелания Тръмп: Как първата дама предвиди бъдещето си още през 1999 г.

Любопитно Преди 1 час

Изглежда, че Мелания е имала предчувствие и го е описала подробно

Каролин Дариан

Дъщерята на Жизел Пелико: „Майка ми не е икона, никога няма да ѝ простя“

Свят Преди 1 час

Каролин Дариан, на 46 години, казва, че е огорчена от факта, че майка ѝ не вярва на нейните твърдения, че баща ѝ я е дрогирал и изнасилил

Назначават нов заместник-министър на правосъдието

Назначават нов заместник-министър на правосъдието

България Преди 1 час

Стоян Лазаров влиза в екипа на Георги Георгиев

Русия усвоява нов тип дронове, които не могат да бъдат заглушавани

Русия усвоява нов тип дронове, които не могат да бъдат заглушавани

Свят Преди 1 час

Украинците твърдят, че са застрашени да изгубят състезанието във въоръжаването с дронове спрямо Русия и им е необходима повече помощ

<p>Тази напитка може да провали почивката ви</p>

Експерти разкриват коя е напитката, която може да провали почивката ви

Любопитно Преди 2 часа

От коктейли до фрешове – качеството на водата се различава в отделните страни и може да изложи туристите на риск от заболяване

Среднощен екшън в Павликени: Шофьор избяга от полицейска проверка и предизвика катастрофа

Среднощен екшън в Павликени: Шофьор избяга от полицейска проверка и предизвика катастрофа

България Преди 2 часа

При подаване на светлинен и звуков сигнал водачът не е изпълнил разпореждането и продължил движението си

<p>ЕС с все по-малко санкционни възможности срещу Путин</p>

ЕС с все по-малко санкционни възможности срещу Путин - залага надежди на Тръмп

Свят Преди 2 часа

Докато Брюксел чака дали Белият дом ще засили вторичните санкции, Украйна нанася удари по ключова енергийна инфраструктура в Русия

.

Жилищните кредити у нас достигнаха 29,6 млрд. лв. – ръст от 27,4% за година

България Преди 2 часа

Така домакинствата все по-осезаемо се превръщат в ключов играч в банковото кредитиране

Жертва на сексуално насилие призова Мъск да свали изображенията ѝ от X

Жертва на сексуално насилие призова Мъск да свали изображенията ѝ от X

Свят Преди 2 часа

Илон Мъск заяви, че премахването на материали с насилие над деца е негов „основен приоритет“, когато придоби X

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучетата не трябва да ядат сладко

dogsandcats.bg

Каква е разликата между Коли и Шелти?

dogsandcats.bg
1

Над 35 градуса в последните дни на август

sinoptik.bg
1

Заснеха рядък феномен в небето

sinoptik.bg

Какво ще стане с тялото ти, ако ядеш 2 шепи шамфъстък на ден

Edna.bg

Скръбна вест за Райна Кабаиванска – оперната прима загуби своя съпруг

Edna.bg

Лудогорец продаде футболист в шампиона на Мароко, обявиха, че прибират солидна сума

Gong.bg

Предложиха куп играчи на Левски

Gong.bg

Дете е с опасност за живота след падане от електрическо колело във Видинско

Nova.bg

Желязков обяви предложението на МС за главен секретар на МВР

Nova.bg