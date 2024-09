Руски дрон навлезе във въздушното пространство на Румъния, Букурещ реагира остро

Р умъния заяви, че руски дрон, насочен срещу гражданска инфраструктура в съседна Украйна, е навлязъл във въздушното й пространство.

Букурещ остро осъди „новото нарушение“, предизвикано от „незаконните атаки“ на Москва, предаде АФП.

Откакто започна инвазията си през февруари 2022 г., Русия многократно извършва нощни нападения срещу градове в Украйна, като често се насочва към пристанища в южната област Одеса след излизане от сделка за износ на зърно.

Йоханис: Русия извърши нови атаки "много близо" до границата с Румъния

Фрагменти от безпилотни самолети вече са открити в страната членка на НАТО.

Радарите на румънската армия са засекли дрон, който е навлязъл във въздушното ѝ пространство, преди да „напусне националната територия в посока Украйна“, се казва в изявление на министерството на отбраната на страната.

Самолети на румънските военновъздушни сили са наблюдавали ситуацията, а на жителите на окръзите Тулча и Констанца, намиращи се близо до границата с Украйна, са били изпратени телефонни предупреждения, съобщиха от министерството.

Romania is inspecting the sites where a Russian Shahed attack drone that flew in from Ukraine on the night of September 8 could have crashedhttps://t.co/S8sIByAjEv#UkraineRussiaWar #Romania #NATO #UAV