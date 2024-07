Пожар избухна в руски склад за петрол след удар с дрон

П ожар избухна в руски склад за петрол в югозападната част на руската Ростовска област след атака на украински дрон тази сутрин, предаде Асошиейтед прес, като се позова на местни служители.

Областният управител на Ростовска област Василий Голубьов заяви, че атака с дрон е предизвикала пожар на площ от 200 кв. м, но няма жертви. Около пет часа след като съобщи за пожара в "Телеграм", Голубьов каза, че огънят е потушен.

🔥 Oil depot on fire in Russia's Rostov Oblast due to drone attack https://t.co/pjG4n9fXUA

Това представлява поредният удар на силите на Киев по граничния регион, посочва АП. През последните месеци Украйна засили въздушните нападения на руска територия, вземайки на прицел рафинерии и петролни терминали в опит да забави военната машина на Кремъл. Армията на Москва оказва силен натиск по фронтовата линия в Източна Украйна, където недостигът на войници и боеприпаси прави защитниците уязвими.

Освен двата дрона, прехванати над Ростовска област, руските системи за противовъздушна отбрана са унищожили през нощта два дрона и над Курска и Белгородска област в западната част на страната, съобщи днес руското министерство на отбраната.

Междувременно украинската противовъздушна отбрана е прехванала четири от петте дрона, пуснати от Русия през нощта, съобщиха тази сутрин украинските военновъздушни сили. Микола Олешчук, командващ украинските военновъздушни сили, заяви, че петият дрон е напуснал украинското въздушно пространство в посока Беларус.

A fuel depot in southern Russia’s Rostov region caught fire after being struck by a Ukrainian drone in the early hours of Saturday, Rostov Governor Vasily Golubev said on Telegram. ⤵️



📹: MASH pic.twitter.com/aBAJTvD5vp