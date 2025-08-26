Министерството на труда в Гърция въвежда гъвкаво работно време и 4-дневна седмица

Г ръцкото министерство на труда представи мащабен нов законопроект, който предвижда 10-часов работен ден четири дни в седмицата през цялата година, индивидуални договори с намалено работно време, 13-часов работен ден в компании, които не предоставят кратка почивка, но и намаляване на разходите за извънреден труд.

Законопроектът от 88 члена, озаглавен „Справедлив труд за всички“, изяснява значителните промени в индивидуалното трудово право, пише в. „Катимерини“.

Например, периодът на увеличено и намалено работно време, т.е. референтният период за определяне на работното време, може да започва от една седмица и да достига до 12 месеца.

На практика това означава, че в зависимост от нуждите на работодателя и при условие че работникът (ако няма синдикат или асоциация) е съгласен, работното време може да се организира дори на седмична база или непрекъснато.

Той изяснява и правилата за извънреден труд, като позволява на работниците да работят до 13 часа на ден по доброволно споразумение, с увеличение на заплатата с 40 %.

Ограниченията за седмичното и годишното работно време остават в сила, а работниците са изрично защитени от уволнение, ако откажат да работят извънредно.

Все пак извънредният труд може да достигне до четири часа на ден при един и същ работодател.

В обяснителния доклад, придружаващ законопроекта, се уточнява, че в случаите, когато е предвидена почивка извън работното време, както е в големите предприятия в сектора на търговията на дребно, като супермаркети и промишлеността, 13-часовият работен ден не може да се прилага.

Причината е, че в тези случаи 13 часа работа и 30-минутна почивка надвишават задължителните 11 часа почивка в рамките на 24 последователни часа.

В законопроекта се посочва също, че служителите, които работят извънредно, имат право на възнаграждение, равно на заплатената почасова ставка, увеличена с 40 % за всеки час законно извънреден труд, до четири часа на ден и до 150 часа на година.

Що се отнася до организацията на работното време, изрично се посочва, че референтният период за редуване на фази на увеличена и намалена заетост се удължава от шест на 12 месеца и не може да бъде по-кратък от една седмица.

Министерството твърди, че новите разпоредби няма да засегнат текущия диалог на правителството със социалните партньори, който се отнася до укрепването на секторните трудови споразумения.

Законопроектът ще остане отворен за обществено обсъждане до 19 септември.