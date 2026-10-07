Свят

Русия с една от най-мащабните си въздушни атаки срещу Украйна, 11 загинали

Ударите са били насочени основно срещу енергийната инфраструктура, съобщи Володимир Зеленски

Василена Василева Василена Василева

7 октомври 2026, 12:32
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Р усия е нанесла една от най-мащабните си въздушни атаки срещу Украйна, като е използвала стотици дронове и десетки ракети. При ударите са загинали най-малко 11 души в различни части на страната, съобщи украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Reuters.

Мащабна руска атака с дронове срещу украинската енергийна система, четирима загинали

По данни на украинските военновъздушни сили руските сили са атакували Украйна от вечерта на 6 октомври с 130 ударни безпилотни апарата, включително дронове тип „Шахед“, както и с 48 крилати ракети и балистични ракети. Украинската противовъздушна отбрана съобщава, че е неутрализирала 117 дрона, пет балистични и 39 крилати ракети.

  • Енергетиката е била сред основните цели

„Една от основните цели беше нашата енергийна инфраструктура. Руснаците искаха да нанесат болезнен и демонстративен удар“, написа Зеленски в Telegram.

По думите му руските балистични ракети остават едно от най-сериозните предизвикателства за украинската противовъздушна отбрана.

„Системите за противовъздушна отбрана в момента са жизненоважна необходимост за нас“, подчерта украинският президент.

Атаките са засегнали Киев и още 12 области. Освен енергийни и инфраструктурни обекти са били повредени и жилищни сгради.

Дъжд от ракети и дронове над Украйна: Девет загинали и десетки ранени

  • Жертви и разрушения

Сред най-тежко засегнатите места е град Прилуки в Черниговска област. При руски ракетен удар е била поразена жилищна сграда.

По последни данни на украинската Държавна служба за извънредни ситуации четирима души са загинали, а 20 са ранени, сред които три деца. Спасителните екипи продължават работа на мястото.

В Киев са загинали двама души. В Кременчук, Полтавска област, при ударите са повредени жилищни сгради, като има и жертви и ранени.

В Олександрия, Кировоградска област, е била атакувана критична инфраструктура. По данни на местните власти един човек е загинал, а трима са ранени.

Зеленски заяви, че руски удари са засегнали жилищни сгради и в Днепър и Запорожка област.

„Изказвам съболезнования на всички семейства и близки на загиналите“, написа украинският президент.

Русия атакува енергийния сектор на Украйна

  • Зеленски: Атаката е извършена на рождения ден на Путин

Украинският президент обърна внимание и на факта, че масираната атака е извършена на рождения ден на руския президент Владимир Путин.

„Днес, като „подарък“ за рождения ден на Путин, руската армия разруши жилищна сграда в Прилуки в Черниговска област“, заяви Зеленски.

Той посочи, че спасителните екипи продължават да издирват хора под развалините.

Русия  готви масирани удари по енергийни обекти в Украйна

  • Украйна съобщи за ответни удари

Зеленски заяви още, че украинските сили са нанесли ответни удари по два нефтопреработвателни обекта и един полигон в Пермския край, Самарска и Астраханска област.

„Това са оправдани украински ответни мерки срещу всички руски атаки срещу народа ни“, подчерта украинският президент.

Междувременно руското Министерство на отбраната съобщи, че руските сили са нанесли „масирани“ удари по военно-промишлени обекти в Киев и други украински области. Москва твърди, че сред целите са били обекти, свързани с украинската отбранителна промишленост.

Автор: Василена Василева
Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Симеон Томов    
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