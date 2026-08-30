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Москва: Русия готви масирани удари по енергийни обекти в Украйна

Руското министерство на отбраната твърди, че за последното денонощие руската ПВО е свалила 804 дрона

30 август 2026, 11:50
Москва: Русия готви масирани удари по енергийни обекти в Украйна
Пожарникари край останките на разрушен при руски атаки с дронове склад в околностите на украинска столица Киев, 27 август 2026 г.   
Източник: БТА
  • Русия заяви, че подготвя масирани удари по енергийната инфраструктура на Украйна, представяйки ги като отговор на украински атаки срещу руска гражданска инфраструктура и енергийни обекти.
  • Москва съобщава, че през нощта е нанесла удар с дронове по обект в Киев, за който твърди, че е използван за съхранение на взривни вещества и производство на дронове и боеприпаси.
  • Руското министерство на отбраната твърди, че за последното денонощие руската ПВО е свалила 804 дрона, 14 управляеми авиобомби и 5 ракети HIMARS.

Руските въоръжени сили подготвят масирани удари по обекти от енергийната инфраструктура на Украйна в отговор на украинските атаки по руската гражданска инфраструктура и горивно-енергиен комплекс, съобщи министерството на отбраната в Москва, цитирано от ТАСС, а също от Франс прес и Ройтерс.

"В съответствие с получените указания Въоръжените сили на Руската федерация започнаха подготовка за нанасяне на масирани удари по обекти от енергийната инфраструктура на Украйна в отговор на продължаващите атаки на киевския режим срещу гражданската инфраструктура и горивно-енергийния комплекс на Русия", се посочва в изявление на ведомството.

Русия обяви масирани удари по летища и енергийна инфраструктура в Украйна

Министерството съобщи също, че през изминалата нощ руските войски са поразили с ударни дронове в Киев комбинат за производство на азбестоциментови изделия, чиито складове са били използвани за съхранение на взривни вещества на научно-техническата и инженерна компания „Умни боеприпаси“, която произвежда дронове и муниции за тях“. Това съобщиха от Министерството на отбраната на Руската федерация.

Руските средства за противовъздушна отбрана (ПВО) са свалили през изминалото денонощие 14 управляеми авиационни бомби, пет ракети от американската реактивна система за залпов огън ХАЙМАРС (HIMARS), както и 804 безпилотни летателни апарата от самолетен тип, отбеляза също министерството.

Източник: БТА, Десислава Иванова    
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