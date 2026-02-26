Русия атакува енергийния сектор на Украйна

Р уския снощи използва 420 дрона и 39 ракети, за да атакува енергийния сектор на Украйна и друга жизненована инфраструктура, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

Мащабна руска атака с дронове срещу украинската енергийна система, четирима загинали

Зеленски каза, че ранените са десетки, включително деца. Има информация за нанесени щети в осем украински области.

Силите на Москва също така нанесоха удари по обекти от газовата инфраструктура в Полтавска област и електрически подстанции в Киевска и в Днепропетровска област, добави той.

Системните удари срещу украинската енергийна инфраструктура представляват последователна военна тактика на Русия от началото на конфликта. Още преди близо четири години, когато войната започна, Русия утвърди модел на целенасочени атаки срещу енергийния сектор на Украйна, особено интензивни преди зимните месеци, когато потреблението на енергия рязко нараства.

Украинското държавно енергийно дружество "Нафтогаз" отчете девет такива атаки само през есента на конкретна година.Поредната ескалация на този механизъм беше регистрирана преди настъпването на зимата, когато през една седмица Русия изстреля близо 1500 дрона и над 70 ракети, включително 1170 управляеми въздушни бомби. Тези удари засегнаха жилищни сгради, гражданска инфраструктура и енергийни съоръжения, като целият източен регион Донецк остана без ток.

В отговор губернаторът на Донецк, Вадим Филашкин, мобилизира аварийни служби за възстановяване на електрозахранването. Паралелно с това, националният електропреносен оператор "Укренерго" обяви ограничения в потреблението на енергия, пряк резултат от масираните атаки.В друг случай, по време на Рождество Христово, бяха използвани над 70 балистични ракети и над 100 ударни дрона, които поразиха топлоелектрическа централа и оставиха няколко области в мрак. Украинският президент Володимир Зеленски тогава заяви, че украинската противовъздушна отбрана е свалила над 50 дрона, като подчерта целта на Русия да потопи страната в тъмнина.

Енергийният министър Герман Галущенко потвърди мащабните атаки срещу енергийната инфраструктура. През същата година, най-голямата частна енергийна компания ДТЕК отчете, че това е тринадесетата атака срещу нейните топлоелектрически централи. Тези инциденти и реакциите към тях очертават ясния контекст на систематична деструкция, на която Украйна отговаря с отбрана и възстановяване на критичната инфраструктура.