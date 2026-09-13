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Дъжд от ракети и дронове над Украйна: Девет загинали и десетки ранени

Според украинския президент Володимир Зеленски Москва пренася войната от фронта, където не постига успех, към икономиката, като унищожава обекти, които помагат на населението да се справя с военните условия

Надежда Неменски Надежда Неменски

13 септември 2026, 11:18
Дъжд от ракети и дронове над Украйна: Девет загинали и десетки ранени
Източник: iStock/GettyImages

Р уски въздушни удари срещу няколко украински области в събота причиниха смъртта на девет души, раниха десетки и нанесоха щети на жилищни сгради и инфраструктура, съобщиха местните власти, цитирани от агенция Ройтерс.

Броят на цивилните жертви в Украйна се е увеличил рязко през последните два месеца на фона на засилените руски атаки срещу електроцентрали и друга инфраструктура. Украйна от своя страна нанася удари по енергийни съоръжения и складове в отдалечени райони на Русия. Двете страни атакуват и кораби, отбелязва агенцията.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви в социалната мрежа „Телеграм“, че от ранните сутрешни часове Русия е използвала близо 500 дрона срещу украински цели.

По думите му Москва пренася войната от фронта, където не постига успех, към икономиката, като унищожава обекти, които помагат на населението да се справя с военните условия. „Русия иска да унищожи украинската икономика и да сломи съпротивата ни“, заяви Зеленски.

Общинският съвет в Краматорск, един от укрепените украински градове край фронта, които Русия се стреми да превземе, съобщи за трима загинали и четирима ранени при три атаки срещу частни автомобили в рамките на 90 минути. „Това не са военни цели. Това са обикновени граждански автомобили. Хората се занимаваха с всекидневните си дела“, посочиха местните власти.

В град Звяхел, Житомирска област, двама души са загинали при руски удар по хранителен магазин, съобщи областният управител Виталий Бунечко. Атакувани са били и две бензиностанции, както и предприятие с чуждестранни инвестиции, чието име той не уточни.

Двама души са загинали, а 11 са ранени при удари по Запорожие и други населени места в областта, заяви областният управител Иван Федоров. Още двама души са загинали при нощни атаки с дронове и ракети срещу Кривой рог, съобщи ръководителят на градската военна администрация Олександър Вилкул.

Руските въоръжени сили заявиха, че са поразили металургичния завод „Запорожстал“ (Zaporizhstal) в Запорожие, комплекса „Интерпайп Стийл“ (Interpipe Steel) в Днепър и няколко предприятия в Кривой рог, включително Северния миннообогатителен комбинат.

Ройтерс не е успяла да потвърди независимо съобщенията на двете страни.

В Одеса близо 40 души са били ранени при атаки, продължили от нощта до късно в събота вечерта, заяви областният управител Олег Кипер.

Назначеният от Москва ръководител на контролираните от Русия части на Донецка област съобщи за трима загинали при украински атаки с дронове.

В съседна Молдова властите затвориха въздушното пространство за близо час след засичането на дрон в близост до границата с Украйна. Седем гранични пункта също бяха временно затворени.

Руски дронове редовно навлизат във въздушното пространство на Молдова въпреки официалните протести. При подобен случай тази седмица беше забавено излитането на самолета на Зеленски за Норвегия.

Руското министерство на отбраната съобщи, че силите му са продължили атаките срещу украински пристанища и са поразили товарен кораб в Одеса, който според ведомството е превозвал товари за военни цели. По-рано министерството заяви, че през нощта са били атакувани два товарни кораба в пристанището на Черноморск.

Украинските въоръжени сили съобщиха, че са нанесли удар по завода „Толиатикаучук“ (Togliattikauchuk) в град Толиати, Самарска област, и са предизвикали пожар. Според украинското съобщение предприятието, един от най-големите руски производители на синтетичен каучук, произвежда и добавки, използвани в горивото за руски ракети.

Губернаторът на Самарска област Вячеслав Федоришчев потвърди, че украински дронове са атакували промишлени обекти в региона, без да уточни кои са те и дали има щети, съобщи Интерфакс. Кметът на Толиати Иля Сухих заяви, че няколко жилищни сгради са повредени, а един човек е ранен.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: БТА/Бойчо Попов    
Война в Украйна Руски въздушни удари Цивилни жертви Атаки с дронове Инфраструктура Володимир Зеленски Запорожие Одеса Краматорск Молдова
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