Русия и Украйна си размениха удари, има жертви и щети

Н ай-малко една жена е убита при украинска атака с дронове срещу руската Ростовска област, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение на временния губернатор Юрий Слюсар.

(Във видеото: Българка в Украйна: Ударите на Русия са планиран тероризъм)

Нападението е наложило евакуацията на много хора от домовете им, добави той.

Русия и Украйна си размениха въздушни удари, има жертви и ранени

"През нощта дронове атакуваха Азовски, Милеровски и Тарасовски район. Военните отблъснаха въздушното нападение, но за съжаление не мина без трагични последици", написа Слюсар в приложението "Телеграм".

В село Долотинка в Милеровския район дрон се е ударил в двуетажна жилищна сграда и е убил пенсионирана учителка, заяви губернаторът.

