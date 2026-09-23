Призрачната котка от Боливия: Помислиха я за домашно коте, оказа се нов вид

П етниста котка от горите на Боливия бе официално потвърдена като нов вид. Малкият бозайник, който е приблизително с размерите на домашна котка, е останал незабелязан, тъй като е бил бъркан с други диви котки със сходни петна и шарки.

ДНК изследванията обаче показват, че котката всъщност се намира в собствен отделен клас, подчертавайки колко много все още не се знае за едни от най-потайните бозайници на планетата, съобщава Би Би Си (BBC).

Учените се надяват, че откритието ще привлече вниманието към опазването на тигровите котки - група малки диви котки, разпространени в Южна и Централна Америка, които получават значително по-малко обществено внимание в сравнение с по-големите си роднини като лъвовете, леопардите и тигрите.

Тигровите котки са малки петнисти диви котки, срещащи се в цяла Централна и Южна Америка, от Коста Рика до Боливия и Аржентина. Те си приличат изключително много и дори на експертите им е трудно да ги разграничат.

„Удивителен резултат е, че имаме нов вид за света, а именно Leopardus tilcayo. Удивително е, че все още има нови видове, чакащи да бъдат открити: не е необходимо да отиваме до вулкан, остров или надълбоко в морето“, заяви Паола Ногалес-Аскарунс от Университета „Майор де Сан Андрес“ в Ла Пас, Боливия.

Scientists have discovered a new species of cat for the first time in over a century.



Smaller than an average housecat and covered in leopard-like spots, the cat species — proposed name Leopardus tilcayo — lives in Bolivia’s Yungas forest ecoregion. Very little is known about… pic.twitter.com/2dFDkgDzKi — ABC News (@ABC) September 18, 2026

Известен е само един потвърден представител на вида - котка, живееща в спасителен център за диви животни в Боливия, но учените вярват, че съществуват и други.

Именно тази 10-годишна котка, получила прякора „Тигрино“, насочва учените към откритието. Боливийският учен д-р Ногалес-Аскарунс работила като доброволец в спасителния център, когато забелязала, че котката изглежда необичайно.

Тя била намерена в гората от местен жител, който първоначално я помислил за домашно коте. С израстването ѝ обаче станало ясно, че тя не се държи като домашна котка.

Д-р Ногалес-Аскарунс била чувала за други наблюдения на малки диви котки в гъстите гори на региона Юнгас в страната, но те не били изследвани от учени. За да разреши загадката, тя обединила усилия с други изследователи от цял свят, за да проучи родословието на тигровите котки, използвайки ДНК от живи животни и музейни екземпляри.

„Има толкова малко данни или снимки и нито един екземпляр в музей, така че тя се е крила, защото никой не е търсил“, каза Едуардо Ейзирик, генетик по опазване на околната среда в Папския католически университет на Рио Гранде до Сул в Бразилия.

Изследването, публикувано в списание Current Biology, разкрива още изненади, подсказвайки, че съществуват пет, а не три вида тигрови котки, включително новоописаната котка Тилкая (Leopardus tilcayo) от Боливия.

Идентифицирането на вида обаче е само първата стъпка. Съавторът на изследването д-р Каролин Сартор от Изследователския отдел за опазване на дивата природа към Оксфордския университет заяви, че откритието е важно за опазването на видовете, тъй като е невъзможно да се защити даден вид, ако не знаем какво представлява той или къде живее.

„Това са животни с размери, близки до тези на домашна котка, така че бихте помислили, че досега щяхме да познаваме всички тях. Това откритие обаче показва колко много биоразнообразие все още предстои да бъде разкрито в някои от по-слабо проучените региони на света“, каза тя.

Видовете тигрови котки се считат за уязвими от изчезване поради обезлесяването, загубата на местообитания и незаконния лов, въпреки че новият вид липсва в предишните оценки.

Откритието може да има и по-широко значение за цялото семейство котки. Както дивите, така и домашните котки принадлежат към биологичното семейство Котешки (Felidae), което включва всеки жив вид котка, от малките домашни любимци до масивните тигри.

Официално признати са 41 вида, но новото откритие, заедно с констатацията, че може да има няколко вида тигрови котки, увеличава броя им на 44 или повече.

Андрю Кичънър, експерт по бозайници в Националните музеи на Шотландия, който не е участвал в изследването, казва, че малките петнисти южноамерикански котки, известни като тигрови котки, са били „таксономичен кошмар“.

„Тези котки са объркващи, защото изглеждат толкова сходно и има малко екземпляри в музеите, така че дори сега все още се учим как да ги разграничаваме, докато генетиката разкрива нови видове“, каза той.