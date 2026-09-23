Президентът на Иран пристигна в Ню Йорк, ще говори пред ООН на фона на войната със САЩ

П резидентът на Иран Масуд Пезешкиан пристигна в Ню Йорк, където днес се очаква да произнесе реч пред Общото събрание на ООН в рамките на 81-вата сесия на световната организация, предаде "Франс прес".

Посещението се провежда на фона на продължаващата война между Иран и Съединените щати и засиленото дипломатическо напрежение в Близкия изток.

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Визата на Пезешкиан

Държавният департамент на САЩ обяви миналата седмица, че е одобрил визи за Пезешкиан и за външния министър на Иран Абас Арагчи, за да могат да участват в срещите на високо равнище на Общото събрание на ООН.

Според "Франс прес" това е първият случай, в който държавен глава на страна, намираща се във война със САЩ, получава разрешение да влезе на американска територия за участие в Общото събрание.

Вашингтон обаче наложи ограничения върху иранската делегация. Разрешено е присъствието на основната делегация, докато на някои допълнителни членове, включително представители на медийния екип на Пезешкиан, са отказани визи.

Американските власти обясняват допускането на иранската делегация със задълженията на САЩ като страна домакин на ООН.

На фона на войната между Вашингтон и Техеран

Посещението на Пезешкиан в Ню Йорк се провежда в момент на продължаващ военен конфликт между Иран и САЩ.

Напрежението между двете страни се отразява и на региона, включително на корабоплаването и енергийните пазари. Ормузкият проток е сред основните точки на противопоставянето, тъй като през него обичайно преминава значителна част от световните доставки на петрол.

В последните дни Иран даде сигнал за възможност за дипломатическо развитие. Според информация, цитирана от Reuters, Техеран е предложил да отвори отново Ормузкия проток в рамките на седем дни, ако Вашингтон намали военния натиск и вдигне блокадата на иранските пристанища.

Ирански представител е заявил, че след евентуалното отваряне на протока Техеран би могъл да се върне към преговори за трайно прекратяване на военните действия.

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Ще има ли среща между Пезешкиан и Тръмп?

В навечерието на посещението американският президент Доналд Тръмп заяви, че комуникацията между Вашингтон и Техеран продължава. Според Reuters на 22 септември Тръмп е казал, че разговорите между двете страни напредват и че е възможно да бъде постигнато споразумение.

Американският държавен секретар Марко Рубио също заяви, че Вашингтон е отворен за среща с иранската страна в кулоарите на Общото събрание на ООН, макар такава среща да не е била насрочена.

По информация, цитирана от Reuters и други международни медии, ирански представител е изключил възможността за среща между Пезешкиан и Тръмп в Ню Йорк, но е оставил отворена възможността за дипломатически контакти чрез посредници.

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Какво се очаква да каже Пезешкиан

Речта на иранския президент пред Общото събрание се очаква да бъде сред акцентите на днешния ден в ООН.

Пезешкиан заяви преди отпътуването си, че Иран ще защитава позициите си на международната сцена. Иранският външен министър Абас Арагчи също посочи, че делегацията ще използва форума, за да представи позицията на Техеран по войната и последиците от нея.

Посещението ще даде възможност на иранската страна да проведе и двустранни срещи с представители на други държави.

Според ирански официални представители Техеран възнамерява да разговаря с държави, които могат да играят ролята на посредници между Иран и САЩ.

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Ормузкият проток остава ключов

Един от основните въпроси в конфликта е свързан със свободното корабоплаване през Ормузкия проток.

През него обичайно преминава около една пета от световните петролни доставки. Ограниченията около стратегическия воден път вече оказаха влияние върху международните енергийни пазари и засилиха опасенията за доставките на петрол.

Предложението на Иран за отваряне на протока е обвързано с конкретни действия от страна на Вашингтон - намаляване на военния натиск и прекратяване на блокадата на иранските пристанища.

Така посещението на Пезешкиан в Ню Йорк се провежда в момент, когато дипломатическите сигнали между Вашингтон и Техеран се редуват с продължаващо военно напрежение в региона.

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Войната се отразява на целия регион

Конфликтът между Иран и САЩ се развива на фона на по-широка регионална нестабилност.

Паралелно с напрежението между Вашингтон и Техеран продължават бойните действия и атаките в Близкия изток. Сред последните развития са и действията на йеменските хути, които извършват атаки срещу цели, свързани със Саудитска Арабия и корабоплаването.

Съединените щати обвиняват Иран в подкрепа за хутите, докато Техеран отхвърля американските обвинения и представя собствената си позиция като защита на националните интереси.

На този фон Общото събрание на ООН се превръща в една от основните международни платформи, на които страните могат да представят позициите си и да търсят възможности за дипломатически контакти.