Свят

Зеленски: Русия готви нова масирана атака срещу Украйна

Украинският президент заяви, че Киев търси допълнителни средства за противовъздушна отбрана и настоя санкциите срещу Москва да останат в сила

Василена Василева Василена Василева

23 септември 2026, 08:08
Зеленски: Русия готви нова масирана атака срещу Украйна
Източник: AP/БТА

У краинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия подготвя нова мащабна атака срещу Украйна. Той каза това след срещата си с британския премиер Анди Бърнам в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, предаде "Ройтерс".

Зеленски бие тревога: Русия открито заплашва и други държави

В публикация в Telegram Зеленски посочи, че Украйна поддържа постоянна комуникация със съюзниците си за осигуряване на допълнителни средства за противовъздушна отбрана.

„В момента има разузнавателна информация, че Русия подготвя нова масирана атака срещу Украйна“, написа украинският президент.

Той заяви още, че не може да се говори за облекчаване на санкциите срещу Русия, „когато украинците всеки ден живеят под заплахата от ракетни атаки и атаки с дронове“.

По думите на Зеленски той и британският премиер са на една позиция, че санкциите трябва да останат в сила и да бъдат засилвани, докато войната продължава.

Зеленски се похвали с големи успехи, обяви, че се готвят нови атаки срещу Русия

  • Русия променя тактиката си

Руските сили отдавна извършват мащабни атаки с дронове и ракети срещу Украйна. През последните седмици обаче според "Ройтерс" тактиката се е променила, като ударите вече се извършват не само през нощта, а продължават и през деня.

Москва използва и нов тип реактивни дронове, които летят на по-голяма височина и създават допълнителни затруднения за украинската противовъздушна отбрана.

Според данни на "Ройтерс" тези дронове, задвижвани от реактивни двигатели, летят на височина между 4 и 7 километра. Това ги прави недостъпни за част от мобилните екипи, въоръжени с преносими противовъздушни ракети.

Само през септември Русия е изстреляла около 2100 такива дрона и 136 ракети, сочат данни, цитирани от "Ройтерс". Според агенцията атаките са засегнали различни сектори на украинската икономика, включително пристанища, железопътна инфраструктура и предприятия от стоманодобивната промишленост.

  • Зеленски разговаря с Тръмп за прекратяване на ударите по енергетиката

В Ню Йорк Зеленски се срещна и с президента на САЩ Доналд Тръмп. Основна тема на разговора са били усилията за прекратяване на войната.

Зеленски заяви, че Украйна е готова на двустранно прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура, ако Русия също спре атаките срещу украинската енергийна система.

По думите му Киев е готов да спре атаките срещу руски енергийни обекти, включително рафинерии, ако Москва прекрати ударите срещу украинската електроенергийна и отоплителна инфраструктура.

Той уточни, че не е обсъждан вариант Украйна едностранно да прекрати атаките срещу руската петролна индустрия.

Разговорите между Зеленски и Тръмп се проведоха на фона на засилени въздушни атаки от двете страни и опасения за състоянието на украинската енергийна система с наближаването на зимата.

Зеленски би тревога: Русия готви масиран удар

  • Какво каза Зеленски за Путин

В интервю за „Уолстрийт джърнъл“ Зеленски заяви, че руският президент Владимир Путин нито печели, нито губи войната, но според него не се чувства принуден да води преки преговори за прекратяване на конфликта.

„Ситуацията на бойното поле не е успешна за Путин. Той не печели - това е вярно. И той не губи - това също е вярно, защото за него човешките загуби не означават загуба... но неговото общество губи хора“, каза Зеленски.

„Той не чувства, че трябва да спре“, допълни украинският президент, визирайки руския държавен глава.

  • Войната продължава на фона на дипломатически усилия

Предупреждението на Зеленски за възможна нова масирана атака идва в момент на дипломатически контакти в Ню Йорк, където лидерите на двете страни и техните партньори участват в 81-вата сесия на Общото събрание на ООН.

Паралелно с дипломатическите усилия Русия и Украйна продължават да нанасят удари по цели на територията на противника.

Украйна засили атаките срещу руски енергийни обекти, включително петролни рафинерии, използвайки далекобойни дронове. Според "Ройтерс" украински удари са достигали цели на разстояние до около 3000 километра от украинската граница.

На този фон Киев продължава да настоява за допълнителни системи за противовъздушна отбрана, докато Москва продължава въздушните си атаки срещу украински цели.

Редактор: Василена Василева
Източник: Габриела Големанска, БТА    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Слави Трифонов премахна плочата в памет на загиналите на „Петрохан”

Слави Трифонов премахна плочата в памет на загиналите на „Петрохан”

Кейт Мидълтън блесна с бижута на Даяна и Кралицата майка на звездната премиера на „Digger“

Кейт Мидълтън блесна с бижута на Даяна и Кралицата майка на звездната премиера на „Digger“

Скандал във влака Варна - Шумен: Разлята бира доведе до намеса на полицията

Скандал във влака Варна - Шумен: Разлята бира доведе до намеса на полицията

5 сурови истини за военната мощ на Владимир Путин

5 сурови истини за военната мощ на Владимир Путин

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

biss.bg
13 от най-преданите породи кучета, които винаги ще са до вас

13 от най-преданите породи кучета, които винаги ще са до вас

dogsandcats.bg
Грип, варицела и здравните карти: Какво трябва да знаят родителите тази есен
Ексклузивно

Грип, варицела и здравните карти: Какво трябва да знаят родителите тази есен

Преди 2 часа
Слави Трифонов премахна плочата в памет на загиналите на „Петрохан”
Ексклузивно

Слави Трифонов премахна плочата в памет на загиналите на „Петрохан”

Преди 1 час
Разкриха причината за смъртта на актрисата Хейдън Пенетиър
Ексклузивно

Разкриха причината за смъртта на актрисата Хейдън Пенетиър

Преди 1 час
Тихият убиец: Хроничният стрес и възпалението променят сърцето години преди инфаркта
Ексклузивно

Тихият убиец: Хроничният стрес и възпалението променят сърцето години преди инфаркта

Преди 4 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Деултум

Нови тайни от Деултум - римският град на лукса, който изненада археолозите край Бургас

България Преди 10 минути

Археолози край Бургас разкриха мащабни римски терми, разкриващи впечатляващ жизнен стандарт, развита ВиК инфраструктура и богат социален живот в древността

Кризата с горивата: Идва ли нов скок на цените в Европа и у нас

Кризата с горивата: Идва ли нов скок на цените в Европа и у нас

България Преди 14 минути

Експерт предупреждава за натиск върху рафинериите през зимата, но според него у нас няма опасност от недостиг

Кога детето има нужда от очен лекар: Симптомите, които родителите трябва да следят

Кога детето има нужда от очен лекар: Симптомите, които родителите трябва да следят

Любопитно Преди 58 минути

<p>Новите модели GPT-6 Sol и Luna са най-мощните досега</p>

Новите модели GPT-6 Sol и Luna са най-мощните досега, но и най-евтините откъм ресурси

Технологии Преди 1 час

OpenAI обяви, че разширява своята "вселена" от AI модели с две разработки, които взимат постигнатото от най-умния алгоритъм Astra и го правят много по-евтино и достъпно, за да станат подходящи за масова употреба в множество ситуации

<p>С Ламборгини и райски газ: Рахийм Стърлинг се призна за виновен за опасна катастрофа</p>

Рахийм Стърлинг се призна за виновен за опасна катастрофа с Ламборгини и притежание на райски газ

Любопитно Преди 1 час

Бившият национал на Англия е обвинен и за отказ да даде проба след инцидента на магистрала в Хемпшър

Жива верига и протест в Пловдив: Над 500 семейства срещу спорен строеж

Жива верига и протест в Пловдив: Над 500 семейства срещу спорен строеж

България Преди 1 час

Жители на центъра настояват за решение за терен между блокове и две детски площадки

Дипломатически сблъсък в ООН: Израел нарече „гротескен абсурд“ думите на Макрон за „Хамас“

Дипломатически сблъсък в ООН: Израел нарече „гротескен абсурд“ думите на Макрон за „Хамас“

Свят Преди 1 час

Канцеларията на Нетаняху определи като „гротескен абсурд“ думите на френския президент, че „Хамас“ не действа на Западния бряг

Рубио и Лавров се срещат в Ню Йорк: Войната в Украйна отново е във фокуса

Рубио и Лавров се срещат в Ню Йорк: Войната в Украйна отново е във фокуса

Свят Преди 1 час

Американският и руският първи дипломат ще разговарят в деня, в който Зеленски ще говори пред Общото събрание на ООН

Зимата напомни за себе си: 0 градуса в Пампорово, първи сняг в Родопите

Зимата напомни за себе си: 0 градуса в Пампорово, първи сняг в Родопите

България Преди 1 час

Температурите в планината рязко паднаха с настъпването на астрономическата есен

Иран с условия към Тръмп: Ето какво поиска, за да отвори Ормузкия проток

Иран с условия към Тръмп: Ето какво поиска, за да отвори Ормузкия проток

Свят Преди 1 час

Арагчи е предал на Уиткоф исканията на Техеран за прекратяване на войната и възстановяване на корабоплаването през стратегическия проток

Снимката е илюстративна

Призрачната котка от Боливия: Помислиха я за домашно коте, оказа се нов вид

Любопитно Преди 2 часа

Тигровите котки са малки петнисти диви котки, срещащи се в цяла Централна и Южна Америка, от Коста Рика до Боливия и Аржентина. Те си приличат изключително много и дори на експертите им е трудно да ги разграничат

„Не знам какво е това!“: Куриозната сцена, в която Кари Брадшоу отказа да използва iPhone

„Не знам какво е това!“: Куриозната сцена, в която Кари Брадшоу отказа да използва iPhone

Любопитно Преди 2 часа

Спомняте ли си момента от „Сексът и градът“, когато първото поколение смартфон на Apple се оказа прекалено сложно за любимата ни нюйоркска модна икона

Тръмп с нов удар по бежанската политика

Тръмп с нов удар по бежанската политика

Свят Преди 2 часа

Администрацията на американския президент планира да ограничи броя на бежанците, които САЩ ще приемат през 2027 г., до 17 500 души

Президентът на Иран пристигна в Ню Йорк, ще говори пред ООН на фона на войната със САЩ

Президентът на Иран пристигна в Ню Йорк, ще говори пред ООН на фона на войната със САЩ

Свят Преди 3 часа

Държавният департамент обяви миналата седмица, че е одобрил визи за Пезешкиан и за външния министър Абас Арагчи

НС обсъжда нови правила за потребителските кредити

НС обсъжда нови правила за потребителските кредити

България Преди 3 часа

Промените предвиждат допълнителни по-строги мерки по отношение на бързите кредити

Йотова от Ню Йорк: ЕС трябва да има по-важна роля за конфликтите в Украйна и Близкия изток

Йотова от Ню Йорк: ЕС трябва да има по-важна роля за конфликтите в Украйна и Близкия изток

Свят Преди 3 часа

Президентът заяви, че мирът е бил най-често използваната дума на срещите в ООН и призова за конкретни решения и дипломация

Всичко от днес

От мрежата

7 ключови стъпки за по-отговорно и успешно осиновяване на куче

dogsandcats.bg

Как да социализирам малко коте

dogsandcats.bg
1

Люлка посреща планинарите над Литаково

sinoptik.bg
1

Наблюдаваме птици от нова кула в "Калимок-Бръшлен"

sinoptik.bg

ТОП 5 в зодиака: Жените, които умеят да прелъстяват

Edna.bg

Днес молитвите се сбъдват - виж кой празнува имен ден

Edna.bg

Кабинетът внася промени в Наказателния кодекс - контрабандата става тежко престъпление

Nova.bg

Слави Трифонов премахна плочата в памет на загиналите на „Петрохан” (СНИМКА)

Nova.bg