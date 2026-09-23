Зеленски: Русия готви нова масирана атака срещу Украйна

У краинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия подготвя нова мащабна атака срещу Украйна. Той каза това след срещата си с британския премиер Анди Бърнам в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, предаде "Ройтерс".

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В публикация в Telegram Зеленски посочи, че Украйна поддържа постоянна комуникация със съюзниците си за осигуряване на допълнителни средства за противовъздушна отбрана.

„В момента има разузнавателна информация, че Русия подготвя нова масирана атака срещу Украйна“, написа украинският президент.

Той заяви още, че не може да се говори за облекчаване на санкциите срещу Русия, „когато украинците всеки ден живеят под заплахата от ракетни атаки и атаки с дронове“.

По думите на Зеленски той и британският премиер са на една позиция, че санкциите трябва да останат в сила и да бъдат засилвани, докато войната продължава.

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Русия променя тактиката си

Руските сили отдавна извършват мащабни атаки с дронове и ракети срещу Украйна. През последните седмици обаче според "Ройтерс" тактиката се е променила, като ударите вече се извършват не само през нощта, а продължават и през деня.

Москва използва и нов тип реактивни дронове, които летят на по-голяма височина и създават допълнителни затруднения за украинската противовъздушна отбрана.

Според данни на "Ройтерс" тези дронове, задвижвани от реактивни двигатели, летят на височина между 4 и 7 километра. Това ги прави недостъпни за част от мобилните екипи, въоръжени с преносими противовъздушни ракети.

Само през септември Русия е изстреляла около 2100 такива дрона и 136 ракети, сочат данни, цитирани от "Ройтерс". Според агенцията атаките са засегнали различни сектори на украинската икономика, включително пристанища, железопътна инфраструктура и предприятия от стоманодобивната промишленост.

Зеленски разговаря с Тръмп за прекратяване на ударите по енергетиката

В Ню Йорк Зеленски се срещна и с президента на САЩ Доналд Тръмп. Основна тема на разговора са били усилията за прекратяване на войната.

Зеленски заяви, че Украйна е готова на двустранно прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура, ако Русия също спре атаките срещу украинската енергийна система.

По думите му Киев е готов да спре атаките срещу руски енергийни обекти, включително рафинерии, ако Москва прекрати ударите срещу украинската електроенергийна и отоплителна инфраструктура.

Той уточни, че не е обсъждан вариант Украйна едностранно да прекрати атаките срещу руската петролна индустрия.

Разговорите между Зеленски и Тръмп се проведоха на фона на засилени въздушни атаки от двете страни и опасения за състоянието на украинската енергийна система с наближаването на зимата.

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Какво каза Зеленски за Путин

В интервю за „Уолстрийт джърнъл“ Зеленски заяви, че руският президент Владимир Путин нито печели, нито губи войната, но според него не се чувства принуден да води преки преговори за прекратяване на конфликта.

„Ситуацията на бойното поле не е успешна за Путин. Той не печели - това е вярно. И той не губи - това също е вярно, защото за него човешките загуби не означават загуба... но неговото общество губи хора“, каза Зеленски.

„Той не чувства, че трябва да спре“, допълни украинският президент, визирайки руския държавен глава.

Войната продължава на фона на дипломатически усилия

Предупреждението на Зеленски за възможна нова масирана атака идва в момент на дипломатически контакти в Ню Йорк, където лидерите на двете страни и техните партньори участват в 81-вата сесия на Общото събрание на ООН.

Паралелно с дипломатическите усилия Русия и Украйна продължават да нанасят удари по цели на територията на противника.

Украйна засили атаките срещу руски енергийни обекти, включително петролни рафинерии, използвайки далекобойни дронове. Според "Ройтерс" украински удари са достигали цели на разстояние до около 3000 километра от украинската граница.

На този фон Киев продължава да настоява за допълнителни системи за противовъздушна отбрана, докато Москва продължава въздушните си атаки срещу украински цели.