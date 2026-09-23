НС обсъжда нови правила за потребителските кредити

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В програмата на парламента за сряда е включено обсъждане на нови правила за потребителски кредити.

Законопроектът за потребителския кредит предвижда разширяване на обхвата на закона за кредити до 100 хиляди евро.

В него се включват определени краткосрочни кредити, овърдрафти, безлихвени заеми и схемите "купи сега, плати по-късно".

Предвижда се да бъде забранено отпускането на непоискан кредит, включително изпращането на предварително одобрени кредитни карти и едностранното увеличаване на кредитните лимити без изрично съгласие на потребителя.

И още - предвиждат се и по-строги изисквания при оценката на кредитоспособността, както и правилата за работа с клиенти, които изпитват затруднения при погасяването на задълженията си, предава БНР.

Кредиторите ще трябва да предвиждат възможности за рефинансиране, отсрочване или промяната на договорните условия. Проектът предвижда още ограничения при обвързването кредита с други финансови продукти, горна граница на общите разходи при определени краткосрочни кредити.