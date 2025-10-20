Свят

Лавров и Рубио са провели "конструктивен" разговор

Говорител на държавният секретар на САЩ заяви, че целта на днешния разговор е била да се постигне "трайно решение на руско-украинската война

20 октомври 2025, 22:20
Лавров и Рубио са провели "конструктивен" разговор
Източник: БТА

Р усия заяви, че външният ѝ министър Сергей Лавров и държавният секретар на САЩ Марко Рубио, натоварени с подготовката на срещата на върха между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп, са провели "конструктивен" разговор, предаде Ройтерс.

Лавров и Рубио обсъдиха възможни конкретни стъпки с цел реализиране на идеите, постигнати в хода на преговорите по телефона на 16 октомври между руския лидер Владимир Путин и американския президент Доналд Тръмп, съобщи Министерството на външните работи на Русия след телефонния разговор между двамата, цитирано от ТАСС.

Говорител на държавният секретар на САЩ заяви, че целта на днешния разговор е била да се постигне "трайно решение на руско-украинската война, съгласно визията на президента (Доналд) Тръмп", съобщи ДПА.

Американският президент заяви миналата седмица след телефонния разговор с руския си колега Владимир Путин, че би искал съвсем скоро, може би до две седмици, да има среща на върха Русия - САЩ в унгарската столица Будапеща. Засега все още не е насрочена конкретна дата.

Планира се Рубио и Лавров да се срещнат лично, за да подготвят ключовите елементи от двустранната среща на върха. 

Първият подобен контакт между Путин и Тръмп след встъпването му в длъжност за втори мандат начело на Белия дом се състоя в средата на август в Аляска.

Рубио заяви от какво зависи срещата между Путин и Тръмп

Рубио днес "подчерта важността на предстоящите ангажименти като възможност за Москва и Вашингтон да си сътрудничат в напредъка към трайно решаване на руско-украинската война", се казва в изявление на Държавния департамент на САЩ, цитирано от Ройтерс.

Междувременно Тръмп заяви днес пред журналисти в Белия дом, където се срещна с австралийския премиер Антъни Албанезе, че не смята, че Украйна ще спечели войната с Русия, но добави, че всичко е възможно.

"Те все още могат да я спечелят. Аз не мисля, че ще стане, но те все още могат да победят", каза Тръмп. Американският президент отбеляза, че войната е странно нещо и всичко може да се случи.

Източник: БТА, Пламен Йотински    
Руско американски отношения Среща на върха Путин-Тръмп Сергей Лавров Марко Рубио Война в Украйна Дипломация Владимир Путин Доналд Тръмп Подготовка на среща Будапеща
Роднини на момчето, намушкано в софийски мол - Няма ли справедлива присъда, ще има око за око, зъб за зъб

Киър Стармър призовава Запада да "парализира военната машина" на Путин

Проф. Николай Габровски е лекар на годината за 2025 г.

Пищна сватба на дъщерята на висш ирански представител предизвика възмущение

Как се сумира осигурителният стаж от чужбина за пенсия и обезщетение

„Шкодата“ на Румен Радев обра овациите, а Dongfeng си направи ПР

Бойко Борисов: Всички казват, че не е хубаво на избори, ама чакат решение от мен

„Без царе“: Огромни протести в 50 щата срещу политиката на Тръмп

САЩ унищожиха наркоподводница с огромно количество фентанил и дрога

Аштън Къчър: Пропуснах роли заради начина, по който изглеждам

