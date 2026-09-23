ЦИК тегли номерата на кандидатите за президентските избори

Ц ентралната избирателна комисия (ЦИК) ще проведе днес жребия за определяне на номерата в бюлетината за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката. Вотът е насрочен за 25 октомври 2026 г.
Жребият ще започне в 15:00 ч., съобщиха от ЦИК.
Ще бъде определен и редът за представяне на кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети в различните форми на предизборната кампания по Българската национална телевизия (БНТ) и Българското национално радио (БНР).
- Жребият ще бъде публичен
Тегленето ще бъде публично. На него могат да присъстват представители на регистрираните в ЦИК партии, коалиции и инициативни комитети, както и кандидатите за президент и вицепрезидент.
Право да присъстват имат и представители на средствата за масово осведомяване.
- 28 кандидатски двойки са подали документи
По данни на БТА в Централната избирателна комисия са постъпили документи за регистрация на 28 кандидатски двойки за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври.