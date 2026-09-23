Любопитно

23 септември: Отдаваме почит на двама светци, какво се знае за тях

Кои са свети Йоан Предтеча и света Раиса

23 септември 2026, 08:19
23 септември: Отдаваме почит на двама светци, какво се знае за тях
Източник: iStock Photos/Getty Images

Н а 23 септември почитаме паметта на свети Йоан Предтеча и на света Раиса.

Паметта на Христовия предтеча Йоан Кръстител се чества няколко пъти през годината. Днес се отбелязва зачеването му, тоест изпълнението на пророчеството, което Божи ангел съобщил на свещеник Захария. За това разказва Евангелието според Лука.

Юдейският свещеник Захария и жена му Елисавета били праведни хора, но нямали деца и десетилетия наред живеели с надеждата за рожба. Те искали да се избавят и от укора на обществото, че бездетството им е наказание за техни скрити грехове. Вече били в напреднала възраст, но Бог се смилил над тях и им дал син, който според пророчеството ще бъде велик пред Господа и ще се изпълни с Дух Свети още от утробата на майка си. Мнозина ще обърне към Бога и ще върви пред Него, та да приготви за Господ народ съвършен. Тъй като евангелист Лука посочва шестмесечна разлика между предсказанията за раждането на Йоан Предтеча и на Иисус Христос, в църковния календар тези събития са разположени в същата последователност: първо днес се чества зачеването на Йоан Предтеча, а на 25 март - зачеването на Иисус Христос; така се чества и раждането им през шест месеца.

Света Раиса била родена в Египет, баща ѝ се казвал Петър.

Млада се обрекла на девство и живяла според Христовия закон в нравствена чистота, вяра в Бога, надежда за вечния живот и любов към Бога и хората. Когато веднъж отишла при извора, за да донесе вода, тя видяла множество християни, които по заповед на владетеля Лукиан били оковани и водени на мъчения, защото не желаели да се покланят на идолите. Тогава Раиса също се присъединила и се смесила с тълпата. Тъмничарят я посъветвал да се отдалечи, за да не изгуби живота си заедно с другите. Раиса не само не си тръгнала, но смело изповядала вярата си. Веднага започнали да я изтезават ужасно и накрая я обезглавили. Това станало през 308 г.

Източник: БТА/Проф. Иван Желев    
Свети Йоан Предтеча Света Раиса Зачеване на Йоан Предтеча 23 септември Православен календар Захария и Елисавета Християнски светци Мъченичество Евангелие от Лука Вяра
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Слави Трифонов премахна плочата в памет на загиналите на „Петрохан”

Слави Трифонов премахна плочата в памет на загиналите на „Петрохан”

Кейт Мидълтън блесна с бижута на Даяна и Кралицата майка на звездната премиера на „Digger“

Кейт Мидълтън блесна с бижута на Даяна и Кралицата майка на звездната премиера на „Digger“

Скандал във влака Варна - Шумен: Разлята бира доведе до намеса на полицията

Скандал във влака Варна - Шумен: Разлята бира доведе до намеса на полицията

5 сурови истини за военната мощ на Владимир Путин

5 сурови истини за военната мощ на Владимир Путин

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

biss.bg
Анализатор твърди, че Skoda е новото Porsche на VW Group

Анализатор твърди, че Skoda е новото Porsche на VW Group

carmarket.bg
Грип, варицела и здравните карти: Какво трябва да знаят родителите тази есен
Ексклузивно

Грип, варицела и здравните карти: Какво трябва да знаят родителите тази есен

Преди 2 часа
Слави Трифонов премахна плочата в памет на загиналите на „Петрохан”
Ексклузивно

Слави Трифонов премахна плочата в памет на загиналите на „Петрохан”

Преди 1 час
Разкриха причината за смъртта на актрисата Хейдън Пенетиър
Ексклузивно

Разкриха причината за смъртта на актрисата Хейдън Пенетиър

Преди 1 час
Тихият убиец: Хроничният стрес и възпалението променят сърцето години преди инфаркта
Ексклузивно

Тихият убиец: Хроничният стрес и възпалението променят сърцето години преди инфаркта

Преди 4 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Деултум

Нови тайни от Деултум - римският град на лукса, който изненада археолозите край Бургас

България Преди 7 минути

Археолози край Бургас разкриха мащабни римски терми, разкриващи впечатляващ жизнен стандарт, развита ВиК инфраструктура и богат социален живот в древността

Кризата с горивата: Идва ли нов скок на цените в Европа и у нас

Кризата с горивата: Идва ли нов скок на цените в Европа и у нас

България Преди 11 минути

Експерт предупреждава за натиск върху рафинериите през зимата, но според него у нас няма опасност от недостиг

Кога детето има нужда от очен лекар: Симптомите, които родителите трябва да следят

Кога детето има нужда от очен лекар: Симптомите, които родителите трябва да следят

Любопитно Преди 55 минути

<p>Новите модели GPT-6 Sol и Luna са най-мощните досега</p>

Новите модели GPT-6 Sol и Luna са най-мощните досега, но и най-евтините откъм ресурси

Технологии Преди 59 минути

OpenAI обяви, че разширява своята "вселена" от AI модели с две разработки, които взимат постигнатото от най-умния алгоритъм Astra и го правят много по-евтино и достъпно, за да станат подходящи за масова употреба в множество ситуации

<p>С Ламборгини и райски газ: Рахийм Стърлинг се призна за виновен за опасна катастрофа</p>

Рахийм Стърлинг се призна за виновен за опасна катастрофа с Ламборгини и притежание на райски газ

Любопитно Преди 1 час

Бившият национал на Англия е обвинен и за отказ да даде проба след инцидента на магистрала в Хемпшър

Жива верига и протест в Пловдив: Над 500 семейства срещу спорен строеж

Жива верига и протест в Пловдив: Над 500 семейства срещу спорен строеж

България Преди 1 час

Жители на центъра настояват за решение за терен между блокове и две детски площадки

Дипломатически сблъсък в ООН: Израел нарече „гротескен абсурд“ думите на Макрон за „Хамас“

Дипломатически сблъсък в ООН: Израел нарече „гротескен абсурд“ думите на Макрон за „Хамас“

Свят Преди 1 час

Канцеларията на Нетаняху определи като „гротескен абсурд“ думите на френския президент, че „Хамас“ не действа на Западния бряг

Рубио и Лавров се срещат в Ню Йорк: Войната в Украйна отново е във фокуса

Рубио и Лавров се срещат в Ню Йорк: Войната в Украйна отново е във фокуса

Свят Преди 1 час

Американският и руският първи дипломат ще разговарят в деня, в който Зеленски ще говори пред Общото събрание на ООН

Зимата напомни за себе си: 0 градуса в Пампорово, първи сняг в Родопите

Зимата напомни за себе си: 0 градуса в Пампорово, първи сняг в Родопите

България Преди 1 час

Температурите в планината рязко паднаха с настъпването на астрономическата есен

Иран с условия към Тръмп: Ето какво поиска, за да отвори Ормузкия проток

Иран с условия към Тръмп: Ето какво поиска, за да отвори Ормузкия проток

Свят Преди 1 час

Арагчи е предал на Уиткоф исканията на Техеран за прекратяване на войната и възстановяване на корабоплаването през стратегическия проток

Снимката е илюстративна

Призрачната котка от Боливия: Помислиха я за домашно коте, оказа се нов вид

Любопитно Преди 2 часа

Тигровите котки са малки петнисти диви котки, срещащи се в цяла Централна и Южна Америка, от Коста Рика до Боливия и Аржентина. Те си приличат изключително много и дори на експертите им е трудно да ги разграничат

„Не знам какво е това!“: Куриозната сцена, в която Кари Брадшоу отказа да използва iPhone

„Не знам какво е това!“: Куриозната сцена, в която Кари Брадшоу отказа да използва iPhone

Любопитно Преди 2 часа

Спомняте ли си момента от „Сексът и градът“, когато първото поколение смартфон на Apple се оказа прекалено сложно за любимата ни нюйоркска модна икона

Какво съдържа споразумението за сигурност между САЩ, Дания и Гренландия

Какво съдържа споразумението за сигурност между САЩ, Дания и Гренландия

Свят Преди 3 часа

Целта на документа е да сложи край на продължилото месеци напрежение около самоуправляващата се датска територия

Президентът на Иран пристигна в Ню Йорк, ще говори пред ООН на фона на войната със САЩ

Президентът на Иран пристигна в Ню Йорк, ще говори пред ООН на фона на войната със САЩ

Свят Преди 3 часа

Държавният департамент обяви миналата седмица, че е одобрил визи за Пезешкиан и за външния министър Абас Арагчи

НС обсъжда нови правила за потребителските кредити

НС обсъжда нови правила за потребителските кредити

България Преди 3 часа

Промените предвиждат допълнителни по-строги мерки по отношение на бързите кредити

Йотова от Ню Йорк: ЕС трябва да има по-важна роля за конфликтите в Украйна и Близкия изток

Йотова от Ню Йорк: ЕС трябва да има по-важна роля за конфликтите в Украйна и Близкия изток

Свят Преди 3 часа

Президентът заяви, че мирът е бил най-често използваната дума на срещите в ООН и призова за конкретни решения и дипломация

Всичко от днес

От мрежата

7 ключови стъпки за по-отговорно и успешно осиновяване на куче

dogsandcats.bg

Как да социализирам малко коте

dogsandcats.bg
1

Люлка посреща планинарите над Литаково

sinoptik.bg
1

Наблюдаваме птици от нова кула в "Калимок-Бръшлен"

sinoptik.bg

ТОП 5 в зодиака: Жените, които умеят да прелъстяват

Edna.bg

Днес молитвите се сбъдват - виж кой празнува имен ден

Edna.bg

Кабинетът внася промени в Наказателния кодекс - контрабандата става тежко престъпление

Nova.bg

Слави Трифонов премахна плочата в памет на загиналите на „Петрохан” (СНИМКА)

Nova.bg