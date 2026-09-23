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„Не знам какво е това!“: Куриозната сцена, в която Кари Брадшоу отказа да използва iPhone

Спомняте ли си момента от „Сексът и градът“, когато първото поколение смартфон на Apple се оказа прекалено сложно за любимата ни нюйоркска модна икона

23 септември 2026, 08:53
„Не знам какво е това!“: Куриозната сцена, в която Кари Брадшоу отказа да използва iPhone
Източник: Getty Images

Д нес смартфоните са неизменна част от ежедневието ни, но през 2008 г. в първия филм „Сексът и градът“ героинята на Сара Джесика Паркър остана напълно объркана от сензорния екран на Apple.

На фона на последните технологични иновации на Apple, феновете на поп културата все по-често си припомнят една забавна сцена отпреди почти две десетилетия, която днес изглежда като истински исторически артефакт.

Булката, която не разпозна iPhone

Една от най-драматичните сцени във филма се развива непосредствено преди сватбата на Кари и Тузаря. Приятелките ѝ пристигат в Нюйоркската публична библиотека, където трябва да се проведе церемонията. Кари вече е в пищната си сватбена рокля, но младоженецът закъснява.

Уплашена, тя пита дали някой го е търсил по телефона. В отговор следва пълна тишина.

„Дайте ми телефон. Някой, дайте ми телефон!“, избухва Кари. Тогава Саманта ѝ подава своя нов първо поколение iPhone. Кари объркано оглежда устройството без бутони, опитвайки се да разбере как се работи с него, и изрича известната си реплика: „Не знам какво е това!“

След това тя бързо връща смартфона и взема друг телефон, за да се обади на Тузаря.

Технология, прекалено модерна за Кари

Днес реакцията ѝ може да изглежда странна — та дори малките деца боравят свободно със сензорните екрани. Но филмът излиза по кината през май 2008 г. Първият iPhone е представен от Стив Джобс едва година по-рано (януари 2007 г.), а телефоните с физически копчета все още са масовият стандарт.

Сцената перфектно улавя духа на епохата: iPhone вече е символ на престиж и мода, но все още не е станал универсалната джаджа за всекидневна употреба.

Изборът на устройства за всяка от героините във филма също говори много за техния характер:

Саманта (PR експерт, живееща в Лос Анджелис и следяща всеки нов тренд) използва иновативния iPhone.

Миранда (работохолик и адвокат) разчита на служебния си BlackBerry 8700.

Кари остава вярна на своя емблематичен розов Samsung SGH-E510, облепен с кристали и скрепен с тиксо.

Кари Брадшоу никога не е била героиня, която се втурва да купува най-новите джаджи. Неговият свят е изграден около модата, връзките, писането и специфичния ѝ стил, а олющеният ѝ розов телефон със сгъваем капак бе идеалното отражение на нейната индивидуалност.

Днес, когато Apple вече показва все по-съвършени поколения устройства и експериментира с нови форми, този кратък момент от „Сексът и градът“ остава една от най-сладките и автентични капсули на времето за това колко бързо се промени светът около нас.

Източник: rbc.ua    
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