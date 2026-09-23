Тръмп с нов удар по бежанската политика

А дминистрацията на президента Доналд Тръмп планира да ограничи броя на бежанците, които САЩ ще приемат през 2027 г., до 17 500 души. Основната част от тях се очаква да бъдат бели южноафриканци, съобщи "Асошиейтед прес".

Това става ясно от уведомление на администрацията до Конгреса, в което са изложени приоритетите на САЩ за следващата година.

AP: САЩ се готвят да отнемат визите на до 200 000 души

The Trump administration ‌plans to set a refugee admissions ceiling of 17,500 over the next 12 months consisting ‘primarily’ of South Africans from the country's white Afrikaner ethnic minority, according to a notice sent to Congress https://t.co/RKLrryI6jX — Reuters (@Reuters) September 23, 2026

В документа администрацията посочва, че белите южноафриканци са изправени пред риск от отнемане на земя и други форми на преследване и че вероятно ще се интегрират в американското общество след пристигането си.

Южноафриканското правителство многократно е отхвърляло твърденията, че белите южноафриканци са преследвано малцинство в страната.

Около 500 млн. долара за презаселване

В уведомлението до Конгреса администрацията посочва, че възнамерява да похарчи около 500 млн. долара за презаселването на новопристигналите бежанци в САЩ.

Организации, които от години работят за настаняването и интеграцията на бежанци в страната, разкритикуваха решението програмата отново да бъде ограничена основно до бели южноафриканци.

Според тях традиционно американската бежанска програма е била предназначена да предоставя възможност за нов живот на хора, бягащи от войни, преследване и хуманитарни кризи в различни части на света.

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Как се промени бежанската програма

Президентите на САЩ определят максималния брой бежанци, които страната може да приеме по програмата всяка година.

Исторически определените квоти са били разпределяни между различни региони, като са се отчитали войните, конфликтите и други хуманитарни кризи по света.

От създаването на програмата през 1980 г. в САЩ са били приемани средно около 92 000 бежанци годишно.

По време на първия си мандат Доналд Тръмп значително намали броя на бежанците, одобрявани за прием в страната.

След това администрацията на президента Джо Байдън възстанови програмата и постави цел за приемането на 125 000 бежанци през последната му година на поста.

След завръщането на Тръмп в Белия дом администрацията му незабавно суспендира бежанската програма. Това остави в неяснота хора от различни държави, които вече са били одобрени за приемане в САЩ.

Впоследствие програмата беше възобновена, но с променени приоритети, сред които основно място заехнаха белите южноафриканци.

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От 7500 до 17 500 души

През миналата година администрацията на Тръмп първоначално определи квота от 7500 бежанци, като основната част от тях трябваше да бъдат африканери.

По-късно броят беше увеличен до 17 500 души, след като администрацията заяви, че „непредвидени развития в Южна Африка са създали извънредна бежанска ситуация“.

Сега същата максимална бройка е заложена и за 2027 г.

Кои са африканерите

Африканерите са потомци предимно на холандски и френски колониални заселници, които започват да пристигат в Южна Африка през XVII век.

Те са една от белите малцинствени групи в страната. Сред бялото население има и южноафриканци с британски произход.

Историята на африканерите е тясно свързана с апартейда - системата на расова сегрегация, действала официално в Южна Африка от 1948 до 1994 г.

Африканерите имат водеща роля в политическата система, която поддържа апартейда.

През 1994 г. Нелсън Мандела е избран за първия чернокож президент на Южна Африка на първите демократични избори, в които участват граждани от всички раси.

Ролята на африканерите в периода на апартейда допринася за запазването на расово напрежение в страната. В същото време като цяло африканерите, както и останалата част от населението, приемат новата многoрасова демократична система.

Вашингтон и Претория спорят за положението на белите южноафриканци

Въпросът за положението на белите южноафриканци се превърна в сериозен източник на напрежение между Вашингтон и Претория.

Администрацията на Тръмп твърди, че определени политики на Южна Африка, включително свързани със земята и расовото неравенство, дискриминират белите жители.

Претория отхвърля тези обвинения и посочва, че политиките са насочени към преодоляване на неравенствата, останали като наследство от колониализма и апартейда. Южноафриканското правителство настоява, че страната има право сама да определя законите и политиките си.

Спорът продължи и през септември, когато американският държавен секретар Марко Рубио обяви нови визови ограничения за определени чуждестранни граждани, свързани с политики, които според Вашингтон позволяват отнемане на земя без компенсация, расова дискриминация или подстрекаване към насилие срещу малцинствени групи.

Южна Африка отхвърли американските твърдения и заяви, че те представят погрешно вътрешните политики на страната.